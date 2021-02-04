〈原相法說〉季節性因素影響 營收估季減1成 示警封測產能吃緊

影像感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (4) 日召開法說會，展望首季，財務長羅美煒指出，由於季節性因素影響，滑鼠、遊戲機業績皆會較上季下滑，整體營收估季減 1 成，全年則預計營收將持續成長，續創高，但也示警，封測產能是取決今年成長幅度的重要因素。

以各產品線來看，羅美煒表示，第一季有線、無線、TOG 滑鼠，因受惠筆電需求維持高檔，業績持強，不過，由於電競滑鼠客戶在上季積極拉貨，基期墊高影響，整體滑鼠業績估季減高個位數百分比，但仍較去年同期成長約 3 成。

遊戲機也反映季節性變化、工作天數減少，業績估季減 2 成左右，較去年呈現個位數成長。

其他產品線方面，羅美煒看好，安防客戶需求仍相當不錯，估持平去年第四季，與去年同期相比則有 50% 的成長，心率感測也維持去年第四季，OTS(光學追蹤感測器) 受惠掃地機器人、穿戴裝置等，可望季增高個位數。

另外，TWS 受限封測產能吃緊、工作天數減少，業績估季減雙位數百分比，其中，ANC (主動式抗噪) 方案已自去年 8、9 月開始出貨，出貨量正逐步放大，是今年一大成長動能，導入客戶數量也持續增加，公司重申，封測產能將是取決今年成長幅度的重要變數，也是經營團隊須面對的大課題。

原相預估，今年第一季在產品線變動、新台幣升值與去年基期較高下，今年第一季營收估季減 1 成，季減幅也有可能受封測產能變動影響；產品比重方面，滑鼠估增加 2-3 個百分點，遊戲機減少 1-2 個百分點，其他則約 3 成左右。

雙率方面，原相毛利率因電競產品比重減少、安防產品比重增加、新台幣升值等，首季毛利率估微幅季減，約與去年同期 57% 持平，營益率則因營業費用無明顯變動，加上營收較上季收斂，營益率也降至約 22%。

針對成本上漲，羅美煒強調，由於晶圓代工、封測價格逐步上調，客戶端也能夠理解，將試著去合理反映成本增加。