花旗看好拼多多「護城河」 股價上看210美元

花旗發布報告看好拼多多 (PDD-US) 社區團購業務，並認為在中國低線城市，多多買菜具有競爭者無法取得的優勢。同時網站成交金額(GMV) 將持續強勁成長，漲幅超過營運成本的成長。因此將拼多多目標價從 158 美元上調至 210 美元，幅度達 32.9%。

花旗指稱拼多多即將公佈第四季財報，認為拼多多的 GMV 和營收將繼續超出市場的預期。

花旗預估今年四季拼多多營收將達 199 億人民幣，年增 84%；年度活躍買家數將年增 32%，達 7.71 億，單用戶年度消費金額將年增 30%，達 2242 元人民幣。

(圖片: AFP)

花旗表示「多多買菜」是拼多多現階段最具成長潛力的業務，因為 2020 年的新冠疫情已徹底改變民眾的消費模式。在中國，疫情之後生鮮電商和社區團購蓬勃發展。

花旗統計，中國 2020 年生鮮電商的市場規模已經達到 4050 億人民幣，而社區團購的市場規模則達 720 億人民幣，年增 112%。

花旗稱社區團購，特別在是中國的二線～四線城市非常流行。而這正是拼多多的最重要利基點。社區團購大大降低電商業務成本中最重的一部分：最後一公里的運送成本。

當其他電商競爭者進入這一領域時，它們先要建立自己的社區配送網路：往往是透過和當地的團購帶頭者合作來達成，所以電商平台不得不把利潤分一部分給團購帶頭者。

而這些團購帶頭者是不是能將社區團購業務做起來，很大程度上取決於他們和社區用戶的關係。

但拼多多的營運則有不同，花旗指出拼多多本身的用戶和多多買菜的用戶重疊性非常高，拼多多實際上會把用戶的訂單直接分配到就近的便利商店，發起團購的帶頭者實際上不必操心訂單的配送問題，進而省去很多可能的麻煩。

