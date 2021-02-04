〈陸股盤後〉白酒、銀行抗跌 上證3500點失而復得 指數下滑0.5%

周四 (4 日)A 股開低走低，指數延續前一個交易日弱勢整理的格局，投資人在農曆春節前退場觀望氣氛較濃，主要在於去年 A 股大漲，而今年一月份指數持續保持強勢，整體估值已經偏高，抱股過年的風險正在上升。

今日早盤銀行、白酒積極撐盤，力抗市場賣壓，尾盤則由半導體類股急拉，帶動市場人氣，A 股三大指數脫離盤中低點，而上證也順利收復 3500 點整數關卡。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

盤面上，家具、銀行、保險、白酒、半導體產業逆勢上漲，貴金屬、農牧飼漁、園林工程、原物料等類股跌幅較重。

截至收盤，上證下跌 0.44%，報 3501.86 點；深證下跌 0.84%，報 15105.94 點；創業板指下跌 0.72%，報 3200.55 點。滬深兩市今日成交金額達 9425 億人民幣，日減 1%。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 67.71 億元，其中滬股通買超人民幣 10.7 億元，深股通買超人民幣 57.01 億元。北向資金已連續 5 個交易日買超，合計約 200 億人民幣。

產業消息

前一個交易日因業績報喜訊而上漲的銀行類股，今日再度逆勢上漲，無錫銀行漲逾 5%，寧波銀行、杭州銀行、招商銀行、興業銀行等盤中均再創新高。

農曆春節將至，加上部份白酒企業業績優於預期，白酒類股再掀漲勢，龍頭股貴州茅台大漲近 6%，盤中最高來到每股 2330 人民幣，再度創下新歷史新高；老白乾酒大漲 8.8%、皇台酒業則應聲漲停。

中國互聯網路信息中心公布中國互聯網路發展統計報告意外顯示，截至 2020 年 12 月中國網路遊戲用戶數量減少，完美世界重挫 9.8%、盛天網絡大跌 6.7%、三七互娛應聲跌停。

法人觀點

中原證券指出，春節長假即將來臨，投資人表現較為謹慎，退場觀望氣氛較明顯，預計上證在春節前繼續保持狹幅震盪的可能性較大。短線上投資人可留意非鐵金屬、銀行及農牧飼漁等產業的投資機會，中線則繼續關注低估值權值股的投資機會。

萬聯證券表示，春節假期前市場的主要風險可能是資金獲利了結的壓力，預估隨著上市公司 2020 年業績陸續公布，部分估值水準處於歷史高點的熱門產業可能將面臨修正，資金可能流進安全邊際較高的產業。

