蘋果投資起亞4兆韓元 Apple Car供應鏈雛型現

周三 (3 日) 韓媒報導指出蘋果 (AAPL-US) 將向韓國汽車製造大廠起亞 (Kia) 投資 4 兆韓元以進行電動車領域的合作。此外，天風國際分析師郭明錤也指出，蘋果計劃與現代汽車合作，在 E-GMP 電動汽車平台上推出 Apple Car 的原始車型。

受到媒體報導蘋果將出資投資 Kia 的利多消息帶動，Kia 股價一開盤立即飆漲 10%。

另一方面郭明錤表示，Hyundai mobis 將負責 Apple Car 零組件的設計和生產，而其子公司 Kia 將負責在美國的汽車生產作業。由於電動汽車的零組件數量是智慧手機的 40～50 倍，這將讓蘋果更依賴汽車製造商來生產所需的汽車零組件。

而 E-GMP 平台是去年 12 月現代汽車推出的全新電動汽車專用平台。

郭明錤認為，蘋果與現有汽車製造商，如現代、通用和法國汽車大廠 Peugeot/Citroen 之間的深度合作將大大縮短 Apple Car 的開發時間，並創造上市時間優勢。這些汽車製造商擁有大量開發、生產和資格認證經驗。

郭明錤稱蘋果則將專注在，「自動駕駛硬體和軟體、半導體、電池相關技術、外形和內部空間設計、創新的用戶體驗，及與該公司現有生態系統的整合。」

郭明錤團隊預估 Apple Car 將定位在高階車型，售價與零組件成本將明顯超出一般電動車，這有利於合作車廠的獲利表現。車廠透過與 Apple 合作也可擴大規模經濟並降低成本。

此外，郭明錤建議投資人可關注 Apple Car 長線兩大投資機會 (短線仍不能對 Apple Car 股票太過樂觀)，分別是與 Apple 合作車廠之既有供應鏈，以及目前 Apple 目前的光學與半導體供應鏈。

由於目前距離 Apple Car 推出時間還有很長的時間，因供應鏈的選擇不確定性極高。所以 Apple Car 供應鏈最快在今年下半年的能見度才會慢慢浮現。

