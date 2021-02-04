快手2月5日上市 每股115港元掛牌

抖音在中國最大競爭對手快手 - W(1024-HK)宣布，IPO 每股價格確定為 115 港元，全球發售約 3.65 億股，募資淨額約 412.76 億港元，預期 B 類股票將在 2 月 5 日 (周五) 掛牌上市。

由於快手 IPO 超額認購高達 1204.16 倍，已經觸發「回補機制」，因此快手將香港 IPO 針對散戶發行的部份，認購股份數量從 913 萬股增加到 2190 萬股，增加散戶抽中股票的機會。

而在經過重新分配後，香港公開發售比重提升至 6%，有 17.4 萬人抽中股份。認購一個單位 (100 股) 的抽中機率為 4%，有約 69.7 萬人取得一個交易單位。

至於針對法人的發行數量則從最初的 3.561 億股減少到 3.433 億股，同時法人認購部份也有大約 39 倍的超額認購，佔全球發售初步可供認購股份比例約 94%。

法人指出快手的網路經銷 + 電商策略為公司營運前景創造出新的成長曲線。目前快手網路經銷持續衝高，成為公司中期增長核心。而 3Q20 年快手網路經銷業務實現收入 133.43 億人民幣，年增 212.7%，營收比重提升 17.1 個百分點達 32.8%，因此預計網路經銷部份將成為 21 年快手第一大營收來源，提供快手營收中期營運成長動力。

不過，快手在上市前夕突然傳出有版權風險問題。中國音像著作權集體管理協會表示，要求快手刪除第一批一萬部涉嫌侵權視訊，此外快手有不少於 1.55 億個視訊涉嫌侵權。業內認為，在 IPO 過程中爆發版權風險，快手未來可能會面臨與投資人之間的官司。

