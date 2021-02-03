2020年Q3全球AP市場蘋果居冠！聯發科僅差高通2個百分點

據調研機構 Strategy Analytics 最新報告顯示，截至 2020 年第三季全球智慧型手機應用處理器 (AP) 市場營收年增率達 32%，總規模來到 74 億美元，其中蘋果 (AAPL)、高通、聯發科 (2454-TW)、海思、三星分別位列前五名。

據 Strategy Analytics 數據顯示，以營收計算，2020 年第三季全球 AP 市場以蘋果市佔率 31% 領先群雄，其後為高通的 21%、聯發科的 19%，而智慧型手機 AP 市場的大幅增長，主要即是受惠 5G 手機的應用帶動。

Strategy Analytics 副總裁 Sravan Kundojjala 表示，截至 2020 年第三季，蘋果超越高通，在全球 AP 市場市佔率拔下頭籌，而以出貨量而言，高通的 AP 出貨量是創下 8 年新低，除了蘋果的壓力外，高通更面臨著聯發科的激烈競爭。

但值得注意的是，Sravan Kundojjala 認為，高通正在增加 4G、5G 的 AP 出貨量，可能在 2020 年第四季奪回龍頭寶座。

另外，Strategy Analytics 戰略技術服務副總裁 Stephen Entwistle 亦表示，2020 年第三季海思和三星的 AP 出貨量均有所下降，主要是因為美國貿易制裁限制了海思出貨，預計海思出貨量會在 2021 年進一步下滑。