〈美股盤前要聞〉亞馬遜、Alphabet財報強勁 美股期貨續升

散戶投機潮退燒。亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 皆發布了強勁的財報。美股期貨週三 (3 日) 續升，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期貨漲 0.38%，那斯達克 100 期貨漲 0.70%。

1. 散戶投機潮引動盪 葉倫邀最高金融監管機關開會

投機潮最近席捲 GameStop(GME-US)、白銀等資產，美國財政部發言人周二 (2 日) 證實，財長葉倫本周將召集金融監管機關，討論最近因散戶在社群媒體上追捧而出現的市場動盪，最快周四開會。

散戶大軍策動的 GameStop 熱潮蔓延到其他資產，連鎖影院業者 AMC(AMC-US)、耳機製造商 Koss(KOSS-US) 等個股飆漲，白銀也成為 Reddit 熱門論壇 WallStreetBest(WSB) 散戶大買的標的。

但這股熱潮周二有消退的跡象，GameStop 股價收盤重挫 60%，許多投資者損失慘重，銀價也回跌。

2. Alphabet Q4 營收再創高峰

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周二 (2 日) 盤後公布 2020 會計年度第四季財報，營收再度刷新單季紀錄，核心廣告業務大幅優於市場預期，雲端營收也強勁成長，盤後股價飆漲逾 7%。

2020 年第四季，Alphabet 調整後 EPS(不含一次性項目) 為 22.3 美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期的 15.9 美元。營收為 569 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期的 531.3 億美元。流量獲取成本 (TAC)：104.7 億美元，優於 StreetAccount 調查的分析師預期的 93.2 億美元

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在電話會議上表示：「我們對雲端業務取得的進展感到非常滿意，未來將持續進行有紀律的投資，擴大業務規模並提高獲利能力。」

3. 亞馬遜 Q4 營收首次突破 1000 億美元大關

亞馬遜 (AMN-US) 週二 (2 日) 公布 2020 會計年度第四季財報，以及公布 AWS 執行長賈西 ( Andy Jassy) 今年第三季將接替貝佐斯 (Jeff Bezos) 成為亞馬遜執行長，而貝佐斯將轉任執行董事長一職。

在發布財報同時，貝佐斯在一份給員工的備忘錄中宣布辭去執行長的決議，稱他的新職務將聚焦在「新產品和早期計畫」，包括慈善基金首日基金 (Day One Fund)、貝佐斯地球基金 (Bezos Earth Fund)、華盛頓郵報，以及太空領域的私人公司藍色起源 (Blue Origin)。

亞馬遜公布有史以來季度營收最高的一次，達 1255.6 億美元，優於市場預期，並首次突破具有象徵意義的 1000 億美元關卡。EPS 則達到 14.09 美元，高於分析師預期的 7.23 美元。

4. 蘋果投資起亞 4 兆韓元 Apple Car 供應鏈雛型現

周三 (3 日) 韓媒報導指出蘋果 (AAPL-US) 將向韓國汽車製造大廠起亞 (Kia) 投資 4 兆韓元以進行電動車領域的合作。此外，天風國際分析師郭明錤也指出，蘋果計劃與現代汽車合作，在 E-GMP 電動汽車平台上推出 Apple Car 的原始車型。

郭明錤認為，蘋果與現有汽車製造商，如現代、通用和法國汽車大廠 Peugeot/Citroen 之間的深度合作將大大縮短 Apple Car 的開發時間，並創造上市時間優勢。這些汽車製造商擁有大量開發、生產和資格認證經驗。

郭明錤團隊預估 Apple Car 將定位在高階車型，售價與零組件成本將明顯超出一般電動車，這有利於合作車廠的獲利表現。車廠透過與 Apple 合作也可擴大規模經濟並降低成本。

5. 輝瑞：有望貢獻 150 億美元營收

輝瑞 (Pfizer) 周二 (2 日) 表示，與 BioNTech 共同開發的新冠肺炎疫苗今年估將帶來 150 億美元營收，約占今年總營收的四分之一，力拚今年生產並出貨 20 億劑疫苗。

輝瑞 (PFE-US) 表示，目標 2021 年生產 20 億劑冠肺炎疫苗，執行長 Albert Bourla 在採訪中表示，輝瑞對該目標保守看待，目前正在採取各種舉措超越該目標。

此外，輝瑞希望在五月底前向美國政府提供 2 億劑疫苗，為了實現此目標，據計算，輝瑞必須每周平均提供約 1000 萬劑疫苗，是 1 月底交付給美國的數量兩倍以上。