大摩上調蘋果目標價至164美元 估第二季營收有望增長32%

在蘋果 (AAPL-US) 公布最新財報並超出市場預期後，大摩 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 將蘋果的目標價格上調至 164 美元，高於原先的 152 美元，並表示 iPhone 等產品銷售可能將在第二季持續走強。

Huberty 在報告中表示，蘋果 2021 年第一季財報的亮點是，iPhone 市占率成長加速，安裝數量增長和服務貨幣化。受惠於這些因素，以及更新的產品陣容和持續的遠距教學潮流下，暗示了未來幾個季度中蘋果將出現強勁的兩位數增長。

Huberty 也表示，從長遠來看，其他關鍵指標也支持蘋果整體增長前景，其中包括蘋果的安裝量成長率從 7% 升至 10%，以及服務貨幣化和中國市場的復甦。

該分析師也說道，蘋果的毛利率達到 39.8%，較她原先預估的高出 160 個基點，顯示出即將到來的第二季業績表現將維持穩定，也使她上調對每股收益的預期至增長 6%。

「我們認為蘋果公司致力於實現穩定的毛利率表現，39-40% 的中期毛利率範圍是適當的預估。」Huberty 說道。

展望第二季，Huberty 表示，iPhone、iPad 和 Mac 的季節性增長可能將超過預期。在第一季中，蘋果的服務業務也表現良好，Huberty 也因此上調了服務業務的預期。

綜上所述，Huberty 如今預估蘋果第二季的營收將達到 770 億美元，較去年同期增長 32%。

蘋果股價在週四 (28 日) 收於 137.09 美元，下跌 3.5%。