車用需求訂單湧入 環球晶、合晶產能全塞爆 供不應求

近來車用市場需求升溫，晶圓代工廠產能塞爆，車用晶片更面臨大缺貨，這股熱潮也吹向更上游的矽晶圓，包含環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 都證實，明顯感受車用需求加溫，訂單大舉湧入，目前 6 吋、8 吋產能全線滿載，預期今年上半年需求持續暢旺、產能仍將供不應求。

合晶車用營收占比達近 3 成，為車用熱潮下的主要受惠者，近期楊梅廠 6 吋產能已全數滿載，產能利用率遠超過 100%，訂單更超出產能能供應的 2 至 3 成，公司預計，上海合晶廠第一季末、第二季初加入量產後，將可逐步接手楊梅廠吃不下的訂單。

8 吋方面，合晶龍潭廠受惠車用與功率元件需求轉強，及 CIS、工業與屏下指紋辨識等應用帶動，8 吋產能利用率也從 95% 提升至 98-99%，逼近 100%。

為因應產能供不應求，合晶本季開始漲價，依客戶產品別不同，漲幅不一，看好今年價格向上趨勢。目前整體訂單能見度已看至 5 月，在出貨量明顯增加、價格調漲下，上半年營運將逐季成長。

環球晶表示，去年整年車用市場需求疲弱，不過近期需求明顯轉強、訂單激增，客戶更大舉拉貨備庫存，6 吋產能塞爆、8 吋也滿載。

董座徐秀蘭日前法說會上也表態看好，5G、電動車將帶動第三代半導體需求，未來電動車就像一台超大型電腦在路上跑，所使用的半導體晶片需求將會大增。

環球晶車用營收占比約 1-2 成，環球晶指出，車用需求去年一整年不好，供應鏈庫存已去化得差不多，在客戶回補庫存下，今年上半年車用訂單全數塞滿。

此外，環球晶 12 吋現貨價近期已調漲，其他尺寸也將逐步調漲，今年整體 ASP 將略優於去年。