環球晶降低收購世創股權門檻至50% 公開收購期間延長至2/10

鉅亨網記者林薏茹 台北 2021年1月25號16點23分

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 繼 22 日二度上調公開收購世創 (Siltronic AG) 收購價，達到每股 145 歐元後，公開收購案又有新變化，今 (25) 日宣布將公開收購最低股權比例由 65% 降至 50%，公開收購期間延長至 2 月 10 日，若屆時未達成最低收購門檻，將不會提出再次收購要約。

環球晶 1 月 22 日提出最優且最終收購價每股 145 歐元，溢價幅度也進一步提升至 71%，而自收購價上調後，不包含公開收購已應賣之股份，環球晶持有的世創股權比例增至 6.06%。目前參與公開收購已應賣股份為 30.89%，

根據調降後的最低收購股權比例，環球晶仍需取得 13.05% 股份以達成最低收購股權比例門檻。由於此項收購要約條件變更，根據德國當地法令，公開收購期間將延長兩週於 2 月 10 日截止。

環球晶也重申，無需透過控股和 / 或損益表轉移協議 (DPLTA) 實現本次交易綜效，環球晶進一步確認自今日起算至少三年內，將不會尋求簽訂 DPLTA。

環球晶董事長徐秀蘭表示，透過今日的公告，希望清楚表明立場，並非常鼓勵所有 Siltronic 股東以最優且最終收購價應賣持股，若無法取得最低收購股權比例，將立即進行目前已規劃中的其他擴張方案，並不會考慮對世創展開再次收購要約。

徐秀蘭先前也強調，就算併購案未通過，環球晶手中還有 Plan B、Plan C，併購世創是環球晶最好的選項，但不是非買不可。