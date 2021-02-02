BP全年淨虧損57億美元 為10年來首次年度虧損

新冠疫情大幅削弱全球能源需求，能源巨頭 BP 周二 (2 日) 公布全年淨虧損 57 億美元，高於分析師預期，且為近 10 年來首次年度虧損。

BP 公布全年基本重置成本虧損為 57 億美元，高於 Refinitiv 調查分析師預期的 48 億美元，2019 財年淨利為 100 億美元。此外，BP 公布第 4 季淨利為 1.15 億美元，遠低於分析師預期的 2.855 億美元。

BP 表示，全年財報表現主要受能源價格暴跌、油氣資產減值以及能源需求低迷所推動，並警告疫情將持續影響公司財務表現。

去年因遭逢嚴重虧損，該公司 8 月宣布將股息減半至 5.25 美分，為 2010 年爆發墨西哥灣漏油事件後首度削減股息。

BP 第 4 季將股息維持於 5.25 美分不變，並大幅削減資本支出，預計 2021 年資本支出將達 130 億美元。

BP 執行長 Bernard Looney 表示，今年相當艱難，對石油業來說更是殘酷的一年。

該公司預計，石油需求將在今年反彈，全球石油庫存有望在年中恢復至 5 年均值，但燃料銷售和煉油廠利潤率仍將承壓。

去年受疫情衝擊，BP 股價慘跌至數十年來低點，並在近期國際油價反彈幫助下稍微回升。周二公布財報後，BP 股價跌逾 3％。