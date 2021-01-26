蘋果宣布人事異動 與Apple Car或AR頭戴裝置有關？

美國蘋果公司 (AAPL-US)25 日 (週一) 宣布，該公司負責硬體業務的 Dan Riccio 已離開目前職務，未來轉任公司內部全新專案的舵手，引人聯想或許與 Apple Car 或 AR、VR 頭戴裝置有關。

Riccio 從 2012 年開始擔任蘋果公司硬體工程的資深副總裁，不僅負責 iPhone、iPad 及 Mac 研發，也參與 AirPods、HomePod 等音響產品的硬體開發。

根據蘋果公司所公開的資料，Riccio 的全新職位是工程部門副總裁，將為執行長庫克 (Tim Cook) 直接管轄的全新專案效力。

雖然蘋果公司沒有提及 Dan Riccio 全新職務的具體工作內容，但目前該公司推動至少兩項重大硬體季畫，一個是自動駕駛電動車，另一個則是 AR(擴增實境)、VR(虛擬實境) 的頭戴裝置，最新人事異動引發不少聯想。

Riccio 留下的空缺將由他的左右手 John Ternus 接手。Ternus 從 2013 年開始擔任蘋果硬體工程副總裁，近來也負責領導 iPhone、Mac、iPad 的工程團隊。《彭博》去年報導曾提及 Ternus 可能很快就會接手 Riccio 的位子。

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