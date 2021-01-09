〈熱門股〉懷特兩項新藥開發報捷 股價寫近4個月新高

美吾華 (1731-TW) 集團旗下懷特生醫 (4108-TW) 旗下兩款新藥今年將有大幅進展，有助今年營運挑戰虧轉盈，激勵本周股價走強，周五 (8 日) 一度觸及漲停價 30.9 元，周漲 12.85%，寫近 4 個月新高。

懷特共有兩項新藥備受矚目，分別為治療癌陰性疲憊症針劑的懷特血寶與口服止痛新藥痛寶，其中懷特血寶目前以國內自費市場為主，單支售價為 12650 元，該產品有望本季通過健保藥價，後續醫生較願意推廣給病患，出貨量有望進一步擴大。

懷特血寶則投入對新冠肺炎重症患者產生的細胞激素風暴進行治療，與癌症免疫療法等適應症，其中，新冠治療方面，懷特血寶主要適應症為血小板低下紫斑症，並完成人體二期臨床試驗，據數據結果顯示，該新藥可提高體內免疫細胞活性、並殺去除癌細胞，預期血寶凍晶注射劑有望能抑制細胞激素風暴。

懷特表示，目前正在開發的新冠新藥多為口服用藥，不過重症患者幾乎住在加護病房，且必須依賴呼吸器，難以使用口服藥品，血寶為針劑產品有助未來臨床試驗開發，預計本季向美國 FDA 送件申請臨床試驗，最快下季啟動收案 100 人。

懷特尚有 2 款新藥，分別為治療糖尿病腎臟病變的懷特糖寶，以及治療骨質疏鬆的懷特骨寶，均已獲美國 FDA 核准進行二期臨床試驗，也正積極洽談國際授權。