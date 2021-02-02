和大新廠年後投產 將再蓋2座新廠明年動工

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (2) 日宣布，辦理現金增資股款已全數收足，將用於償還銀行借款，展望後市，和大指出，在電動車需求快速增溫下，正積極擴增新廠和員工宿舍，嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，同時也將開始規畫嘉義第五、六廠建廠，預定明年動工。

此次和大現增共發行普通股 2500 萬股，每股認購價格 90 元，實收股款總額 22.5 億元，已全數收足，並訂 2 月 1 日為增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為 2 月 4 日，和大表示，本次現增股款將用於償還銀行借款。

另一方面，和大嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，和大說明，機器設備全面架設自動化 AI 智能產線，將可提高精密度、研發製造效率，維持產業競爭優勢。

和大持續看好電動車長期成長趨勢，將啟動嘉義第五、六廠建廠規劃，預計明年動工，以因應 2023 年後新增客戶需求。

和大強調，目前已掌握歐美中韓多家手機和科技大廠投入電動車商機的長期發展趨勢，並從傳統燃油車零組件轉型為綠能車減速傳動機構，在世界先端電動車市場，占有領導地位。

此外，和大將於嘉義廠籌設齒輪博物館，藉以回顧近 60 年齒輪工藝發展歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體成果。