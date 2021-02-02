〈台股盤前要聞〉盛群全線漲價15%、中興電奪充電樁標案 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有七大重點，盛群全產品線價格調漲 15%，全年營收可望再創新高；中興電攜手特斯拉、台達電等大廠，拿下交通部高速公路服務區停車場充電樁營運標案；中鋼 3 月盤價漲 2.5%，電磁鋼捲漲幅較大。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

盛群開漲價第一槍 調漲全產品線價格 15% 今年營收續創新高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (1) 日召開法說會，副總蔡榮宗指出，公司前一波漲價僅針對部分毛利率較低產品，此次則因晶圓代工、封測成本不斷上揚，正式調漲全產品線價格，漲幅達 15%，上半年營收可望逐季成長，全年估增逾 1 成、再創新高，獲利也持穩向上。閱讀全文...

高公局標案報捷 三大國際車廠找上門 中興電大啖電動車商機

中興電 (1513-TW) 攜手特斯拉、台達電 (2308-TW) 等大廠，拿下交通部高速公路服務區停車場充電樁營運標案，在擁有電力管理、創電及嘟嘟房停車場平台等三重優勢下，可望為特斯拉建置其在台擴充的 150 支充電樁，並由旗下嘟嘟房負責充電營運服務，甚至賓士、BMW 也陸續登門談合作，中興電可望坐擁三大車廠訂單，大搶電動車商機。閱讀全文...

中鋼 3 月盤價上漲 2.5% 電動車需求強勁 電磁鋼捲漲幅較大

中鋼 (2002-TW) 昨 (1) 日開出 3 月盤價續揚，平均調幅為 2.5%，不過，電磁鋼捲受惠電動車需求強勁帶動下，調幅相對較高。閱讀全文...

大成鋼受惠鋁捲板漲價 10% 挾拜登買美貨政策優勢 營運喊衝

美國鋁捲板供需吃緊，加上反傾銷效益顯現，報價連月走揚，近 2 個月已漲價 10 %，大成鋼 (2027-TW) 表示，價格波動由市場供需決定，不過，鋁價上漲、加上美國祭反傾銷效益顯現，價格將向上持續看漲，單月出貨量上看 3 萬噸高檔水準，同時，大成鋼也規劃增加美國在地產能，大啖拜登買美貨行政令大商機。閱讀全文...

韓媒：三星鎖定車用晶片大廠恩智浦、德儀、瑞薩 可能出手併購

三星電子 (005930-KR) 先前於 28 日正式發表該公司將推動併購案之後，南韓媒體在 31 日的報導中指出，包含日本 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 在內的三家外商都是可能的併購對象。閱讀全文...

AGC 韓國廠發生爆炸玻璃基板缺口擴大 面板漲勢延續

全球玻璃供給再度拉警報，繼去年康寧 (GLW-US)、日本電氣硝子 (NEG) 傳出設備故障、停電熔爐受損意外，日本旭硝子 (AGC) 上月底再傳出韓國廠區發生爆炸意外，讓已經相當吃緊的玻璃基板供應缺口再度擴大，市場供不應求狀況加劇，連帶影響面板供需更加吃緊、漲勢延續。閱讀全文...

〈緬甸政變〉經部：台商營運狀況正常 部分事務性工作受停電、網路影響

緬甸當地時間 1 日發生軍事政變，軍方電視台宣布，國家進入緊急狀態，軍方將控制國家一年，針對在當地設廠的台商，經濟部投資處昨 (1) 日表示，已與當地外館聯繫，目前廠商生產狀態維持正常，僅有部分事務性工作受停電、網路通訊影響，將持續與當地外館、廠商保持密切聯繫。閱讀全文...