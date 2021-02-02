〈美股盤後〉二月開門喜！台積電ADR飆 費半收紅近4%

週一 (1 日) 散戶主導的軋空勢頭轉向白銀，恐慌指數 VIX 走跌，市場焦點轉向財報季，亞馬遜和 Alphabet 於週二發布財報前走高，美股四大指數集體收紅，其中非必需消費品、科技股表現最佳，台積電 ADR 飆漲，引領費半指數漲近 4%。

政經消息方面，共和黨參議員提出 6000 億美元紓困計畫，提議將個人紓困補助金從 1,400 美元縮減至 1,000 美元，對此，美國總統拜登上週日邀請共和黨參議員進行協商。此外，民主黨主導國會之下，有意推進拜登先前公布的 1.9 兆美元刺激計劃。

美國國會預算辦公室預測，受益於疫苗推出，美國經濟成長將迅速恢復，預計美國今年 GDP 將在年中回到之前的峰值，今年失業率將下降至 5.3%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.03 億例，死亡數突破 223 萬例，美國累計確診超過 2627 萬例，累計死亡數超過 44.2 萬。

美馬里蘭州發現南非變種病毒首起病例；美國已有將近 600 萬人接種新冠疫苗；暴風雪將阻礙美國東北各州疫苗派發計畫。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 229.29 點，或 0.76%，收 30,211.91 點。

標普 500 指數上漲 59.62 點，或 1.61%，收 3,773.86 點。

那斯達克指數上漲 332.70 點，或 2.55%，收 13,403.39 點。

費城半導體指數上漲 112.91 點，或 3.91%，收 2,999.99 點。

標普 11 大板塊集體上漲，非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領漲。

焦點個股

科技五大天王全面收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.65%；臉書 (FB-US) 漲 1.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.6%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 4.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 3.32%。

道瓊成分股漲多跌少。Visa(V-US) 漲 2.64%；思科 (CSCO-US) 漲 1.84%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.66%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.42%；高盛 (GS-US) 漲 1.31%。Walgreen(WBA-US) 跌 2.83%。

費半成分股強力上漲。Cree(CREE-US) 跳漲 12.92%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 9.77%；科沃 (Qorvo) 漲 7.27%；恩智浦 (NXP-US) 漲 6.89%；安森美 (ON-US) 漲 6.44%；應材 (AMAT-US) 漲 4.69%。

台股 ADR 全面上揚 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.23%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 3.9%；聯電 ADR (UMC-US) 攀升 2.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.03%。

個股消息

網上交易平台 Robinhood 週一開始放寬交易限制，將 GameStop 交易限制從 1 股提高到 4 股，尾盤時段提高到 20 股。GameStop (GME-US) 下跌 31.50% 至每股 225.00 美元。

Google 搶走微軟長期客戶，與福特簽署了為期六年的車內連接和雲端服務協議，雙方將將組建一個創新團隊，共同開展未來的項目。Google 母公司 Alphabet 上漲 3.60% 至每股 1,893.07 美元。福特 (F-US) 上漲 2.85% 至每股 10.83 美元。

大量 Reddit 散戶在「wallstreetbets」論壇發起「#BioWar」(生物科技戰)，向放空生科股的對沖基金發動攻擊。BioCryst Pharma(BCRX-US) 週一上漲 39.08% 至每股 11.85 美元，寫下 5 年新高紀錄。

外媒報導，難擋低廉借貸成本的誘惑，蘋果繼去年 5 月以來第三度發債，規模達 140 億美元，據悉，新發行的債券期限最長為 40 年期，殖利率可能比美債高出 95 個基點。蘋果上漲 1.65% 至每股 134.14 美元。

黃金、礦業類股集體衝高，Kinross Gold(KGC-US) 上漲 3.01%、巴里克黃金 (GOLD-US) 上漲 0.81%，銀礦商 Hecla Mining(HL-US) 上漲 28.30%、Coeur Mining(CDE-US) 上漲 23.09% 和惠頓貴金屬 (WPM-US) 上漲 5.38%。

蔚來汽車 (NIO-US) 公布今年 1 月交車量報 7225 輛，較去年同期增長 352.1%，且連續 6 個月創下單月交付新高。蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 0.018% 至每股 56.99 美元。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 報 59.2，前值 59.1

美國 1 月 ISM 製造業 PMI 報 58.7，預期 59.9，前值 60.7

美國 12 月營建支出月增率報 1.0％，預期 0.8%，前值 0.9%

華爾街分析

華爾街二月首個交易日似乎擺脫對散戶投機交易的擔憂。儘管高盛認為，這是 25 年來最嚴重的軋空，一些華爾街策略師認為，散戶逼空趨勢不太可能影響大盤、破壞新的牛市。

摩根大通策略師稱，與過去 20 年幾乎每年都發生的約 10% 下滑相比，目前散戶與對沖基金之間的衝突應該沒有那麼嚴重。基於極端價格趨勢、估值和投資者槓桿的泡沫追蹤器未亮紅燈。

摩根士丹利財富管理首席投資長 Lisa Shalett 表示，儘管估值過高使市場容易受到影響，但投資者應考慮利用波動機會，買入強大估值、具有週期性槓桿作用的優質股票。