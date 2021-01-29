著名避險基金顧問：投機客才會持有GameStop 終將以眼淚收場

美國遊戲零售商 GameStop(GME-US) 股價在近期以來持續飆漲，也引發了市場對於泡沫化的擔憂。億萬富翁、避險基金公司顧問 Leon Cooperman 在週四 (28 日) 表示，他並不責怪那些想趁機獲利的投資人，但認為他們最終將以眼淚收場。

GameStop 股價自上週開始飆漲，暴漲主因來自於美國 Reddit 鄉民與做空機構香櫞 (Citron Research) 槓上，使該股掀起瘋漲。對此，Cooperman 表示：「我不會責怪這些投機客，只是說，根據我的經驗，這最終將會眼淚收場。」

GameStop 股價在早些時候一度創下了 483 美元的歷史新高，但隨後出現暴跌，最終在週四收跌 44.29%。不過，在線上交易平台 Robinhood 盤後表示，週五起將開放「有限度購買」後，該股盤後大漲 50%。

Cooperman 表示，他沒有持有 GameStop 股份，但是，他快速瀏覽了該股的財務狀況，發現該公司的銷售持續下滑並不支持當前如此高的股價。

Cooperman 說道：「GameStop 根本不值 500 美元，不值 400 美元，甚至不值 50 美元。」此外，他也表示，只有投機客才會去持有 GameStop 股票。

他認為，股票市場的當前的投機行為，是多種因素的結果，其中包括美聯準會 (Fed) 為應對新冠肺炎疫情實行的近零利率，以及國會的財政措施，都會對股市造成相對應的影響。

Cooperman 指出，有了 Fed 的寬鬆貨幣政策，各種資產類別的投資者都被迫承擔更大的風險，以尋求更好的回報。同時也將更多的資金推向股票市場，並推動市場走高。