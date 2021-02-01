雙雄攜雙D強彈 台股2月首日大漲271點收15410點

台股進入農曆鼠年封關周，今 (1) 日跟隨亞股強彈，在半導體雙雄台積電、聯發科領軍下，電、金、傳權值股普遍走強，雙 D 族群也獲得買盤青睞，帶動加權指數漲勢逐漸放大，終場強漲 271.78 點或 1.8%，收在 15410.09 點，成交值則收斂至 2740.15 億元。

台積電近來遭外資重手大砍，今日總算終止連續六個交易日下跌的態勢，站回 600 元之上，並收復月線，終場大漲逾 3%，收 611 元；聯發科傳出打入蘋果旗下的耳機廠 Beats 供應鏈，可望在 2、3 月開始出貨，激勵股價開高走高，漲逾 3%，重新站上 900 元關卡。

觀察其他主要權值股表現，在買盤力挺下，鴻海、聯電盤中陸續翻紅上漲逾 1%，日月光投控、廣達、瑞昱等電子股均表現強勢；南亞、台塑、中鋼、台泥等傳產族群也都獲得資金青睞；至於上周遭到外資大砍的金融股，股價同步回神，其中以兆豐金、元大金等相對強勢。

友達今年第 1 季面板供給維持吃緊狀態，需求更一路看到上半年，本周四法說會即將登場，市場預期，友達去年可望繳出虧轉盈的好成績，吸引買盤搶先進駐，友達今日爆量大漲逾半根停板，收 15.85 元，成交量高達 60.5 萬張；群創漲幅也逼近 5%，重回所有均線之上；彩晶同步漲 1.6%。

疫情再起，帶動筆電、平板及 5G 手機需求暢旺，NAND Flash 今年首季報價也出現止跌回穩訊號，加上三星、SK 海力士等大廠均看好今年 DRAM 後市，在買盤力挺下，南亞科股價重回 80 元之上，並一路走高，終場大漲 8%，收 86.3 元，華邦電、旺宏、群聯、威剛等也都在盤面上表現。

航運股方面，貨櫃航商陽明上周爆出「487 交易事件」引發市場熱議，董事台灣港務公司也申報出售陽明 3 萬張持股，今日股價走勢震盪，盤中一度翻紅，但仍不敵賣壓，終場跌逾 3%，收 19.05 元；長榮則收平盤價 31.2，萬海跌逾 3% 收 41.35 元。