【群益投顧】權值龍頭止跌穩軍心 大盤量縮反彈轉整理

一、盤勢分析

美股持續上演散戶鄉民與作空機構對作戲碼，投機氣氛高漲令市場感到不安，上週五美股以大跌作收，四大指數收盤全面重挫；道瓊工業大跌 2.03%、S&P500 下挫 1.93%、那斯達克收低 2.0%、費城半導體下跌 1.64%。歐股方面，美股炒作狂熱氣氛增添市場波動性，加上嬌生疫苗保護力遜於預期，泛歐 STOXX600 指數大跌 1.87%，三大主要市場跌幅都在 2% 上下。今早亞股走勢並不同調，台股以上漲 38 點開出，終場以上漲 271.78 點或 1.8% 收盤，收在 15410.09 點，成交金額較前一交易日縮小而為 2740.15 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值陸續黑翻紅帶動類股漲幅擴大，加上金融龍頭穩步墊高，帶動指數反彈攻高，傳產以橡膠、玻璃、鋼鐵漲幅較領先，航運、電機走勢相對落後。

二、盤勢預估

節前賣壓在上週加速宣洩，外資元月大幅賣超集中市場逾 1130 億元，不過預期本週賣壓可望逐漸緩和。台股開盤一度向下回測改寫波段新低，但在權值股陸續回穩帶動下一舉擺脫頹勢走高，終場以紅 K 上漲 271 點作收，不過成交量縮至 2800 億元以下，呈現價漲量縮走勢，指數破底彈升站回 3 日線之上企圖止跌，惟 3 日、12 均線排列仍偏空，暫時先以反彈視之。

肺炎疫情持續延燒，各國禁令又陸續出籠，美國總統拜登將對 30 國祭出旅遊禁令，法國實施入境禁令，遠距辦公、線上教學等熱度不減反增。NB、PC 及週邊設備訂單暢旺，能見度已看到年中，雖供應鏈缺料仍具不確定性，不過預期在市況持續供不應求之下，出貨動能只是遞延，仍將帶動整體營收持續成長。

去年下半年車市復甦帶動車用二極體需求增溫，國際 IDM 大廠雖逐步恢復生產，仍難以消化大筆訂單，加上晶圓代工廠產能已被消費性電子、5G 等客戶包下，IDM 大廠供應量遠不及需求。國內二極體廠受惠轉單，接單能見度可望拉長到下半年，加上市場價格走揚挹注，營運動能將一路旺到下半年。

根據市調機構 Omdia 報告顯示，1 月份大尺寸面板價格持續大漲，電視面板單月漲幅約 3～5%，筆電面板平均漲幅約也有 2～4%，監視器面板漲幅更高達 3～6%，受到年節影響，預期 2 到 3 月供給缺口擴大，預期面板漲價趨勢不變，首季大尺寸面板漲幅上看 10～15%，帶動面板廠獲利持續攀升。

三、強勢股

電子：

南亞科 (2408)、矽力 (6415)、致茂 (2360)、友達 (2409)、群創 (3481)

非電：

巨大 (9921)、上海銀 (5876)、南亞 (1303)、富邦媒 (8454)、寶成 (9904)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依