富旺去年稅後純益3.59億元創6年新高 EPS 2.33元

富旺 (6219-TW) 公布去年 12 月自結，稅後純益 2.05 億元，單月每股純益 1.33 元；累計去年稅後純益 3.59 億元，年增 79.04%，每股純益為 2.33 元，創 6 年新高。

富旺主管，2020 年公司積極獵地、推出建案，規劃每年穩健去化旗下成屋與工業用地，隨著建案與工業不動產雙引擎熱轉，包括成屋銷售入帳的台中高鐵特區 - 世界之翼、台中北屯區 - 米蘭雙星，新屋完工的站前大時代一期 (新竹)、心海苑 (台中)、匯幸福 (雲林)、站前大時代二期 CD 棟 (新竹) 等，以及處分中彰國際工業城的工業用地、桃園南崁工業區不動產等，在本業雙引擎的貢獻下，帶動獲利成長。

根據內政部全國建物買賣移轉棟數最新統計， 2020 年全台的房屋買賣移轉棟數為 32.6 萬棟，年增率 8.76%，創近 7 年以來新高，反映 2020 年房市買氣持續復甦，交易量在 2016 年落底後，已連續四年走揚。

而台中交易量 4.86 萬棟居全台第二。台商資金加速回流投資，創造人口流動性與就業機會增加，加上台中市重大建設投資 - 離岸風電、捷運等，帶旺中部不動產相關業者發展環境。富旺表示，將持續憑著深耕不動產產業市場逾 30 多年所累積的實務經驗，積極提升於全台建案與不動產的覆蓋率，增添公司未來營運長期成長動能。