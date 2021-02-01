〈台股盤後〉台積電及面板股帶動攻勢 反彈收漲271點

台股今 (1) 日盤中以台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 及 DRAM、面板類股為焦點，力圖在春節封關前重新聚集人氣，終場指數上漲 271.78 點或 1.8%，收 15410.09 點，盤中多項不利指標現蹤，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天台股走勢暫以「跌深反彈」看待。

今天是 2021 年 2 月交易第一天，台股市因逢春節假期，本周為封關前的的倒數 5 個交易日，早盤指數以 15176.56 點開出，最高 15429.98 點，最低 15089.96 點，大盤收盤上漲 271.78 點或 1.8%，收在 15410.09 點，市場全場成交值為 2740.15 億元，量能明顯低於前一交易日的 3544 億元。

簡伯儀說，大盤以拉高台積電、面板股及權值股墊高指數走勢，但相對集中市場、OTC，盤中下跌家數高於上漲，封關前量能不繼，成交值只有 2740.15 億元，為低量反彈弱勢格局。

證券分析師黃漢成說，台股除權值股偏強勢之外，防疫股也略有表現，但就整體集中市場加權股價指數來看，指數已跌破月線，未來月線可能成為阻升台股，就大盤指數的移動趨勢來看，大盤將趨於高檔震盪，若是悲觀的看法，大盤未來可能向季線靠攏。

權值股表現方面，台積電收盤上漲 20 元或 3.38%，以 611 元作收，重新站上 600 元大關，大立光 (3008-TW) 收盤價報 2935 元，下跌 5 元或 0.17%；鴻海 (2317-TW) 收盤報 113 元，較前一日上漲 1.5 元或 1.35%。

包含台積電、旺宏 (2337-TW)、聯發科 (2454-TW) 等半導體相關個股，今日收盤則站上月線。

至於面板股群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 也同步上漲，收盤站回所有短期均線。