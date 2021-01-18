〈遠傳拚5G〉今年基地台數量至少8000座以上 全台網路涵蓋率將達83%

遠傳 (4904-TW) 今 (18) 日宣布推出遠傳心生活 APP，對於今年 5G 布局，總經理井琪表示，今年全台 5G 基地台數量至少 8000-8500 座，全台網路涵蓋率上看 83%，目標朝 9000 座基地台邁進、涵蓋率拚達 9 成。

井琪指出，去年 5G 頻譜費用就超過 10 億元，雖然積極布建 5G 網路，但同時 4G 網路需求不減下不會壓縮到 4G 網路使用體驗，因此 5G 基地台建設採穩扎穩打，預計今年基地台至少約 8500 座，目標衝至 9000 座，全台 5G 網路涵蓋率則將拉升至 83% 以上；估今年資本支出將高於去年。

5G 用戶數方面，井琪說，自去年底 5G 用戶數來到 30 萬戶後，近期 5G 用戶數已逼近 40 萬戶，目標今年 8 月 5G 用戶滲透率可達 20-30%，以遠傳約 500 萬戶月租戶計算，5G 用戶數有望超越 100 萬戶。

隨著 5G 用戶數持續增加，遠傳每戶使用者平均收入 (ARPU) 自去年 9 月開始每月呈正成長，井琪坦言，雖然今年用戶數會持續攀升，將帶動 ARPU 同步走揚，但因每月頻譜攤提費用達 1.7 億元，營運表現將受到衝擊。

展望今年，井琪表示，今年定調「電信本業再出發」，包括新經濟營收持續成長、強化 friDay 影音內容並增加自製劇比例，以及多推廣電競相關內容。