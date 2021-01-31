〈觀察〉大型CCL廠擴充質量並進 中小型廠紛紛易主求轉型

CCL 廠合正 (5381-TW)29 日召開股東臨時會改選，大宇資 (6111-TW) 正式入主，並由大宇資董事長凃俊光擔任合正董座，總經理則由原大宇資副總經理謝炳輝接任，業務也可能轉型；不過，這並不是近年來的中小型 CCL 廠易主的首例，先前已有華韡 (已更名為新華泰富)(5481-TW) 及尚茂電子 (8291-TW) 陸續易主。

這些中小型 CCL(銅箔基板) 公司經營權易主之後，多傾向不繼續經營本業為重點，並處分閒置資產獲利，如新華泰富的新經營者，就處分桃園中壢工業區的原廠區土地廠房資產，二次轉手後，去年由同工業區的高力 (8996-TW) 買下，將做為開發資料中心浸泡式散熱系統的擴充生產基地使用，而新華泰富本身則轉為銷售補教教材等文化事業。

事實上，PCB 上游原物料廠等銅箔基板廠，經營規模呈現大者恆大的走向，過去中小型廠以生產卡板類 4-6 板用的 CCL 已難以獲利，在獲利狀況不佳且低股價不利籌資，經營日趨萎縮，原經營者也不得讓出經營權。

台 CCL 廠除南亞 (1303-TW) 穩居市場首位，其他廠如台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW) 及聯茂 (6213-TW) 不斷進行擴充，搶搭 5G、AI 等趨勢性應用商機，另外半導體載板、英特爾伺服器新平台等新需求，也成布局焦點。

台光電除在兩岸積極擴張產能，也透過子公司收購美國 EMD Specialty Materials LLC（以下簡稱「EMD SM」） 100% 股權，總交易金額約為 2873 萬美元，約當於新台幣 8.19 億元。同時，台光電將進行中國大陸湖北黃石廠產能擴充案，預計黃石廠將再增加 75 萬張月產能，擴產完成後，黃石廠月產能將達 135 萬張，集團月產能則將達 430 萬張，預計 2022 年上半年陸續開出。

台光電收購美 EMD SM，目的是瞄準電動車、自駕車等開發需求，在地生產將較符合產品開發需求。

汽車電子、5G 通訊與雲端儲存伺服器等需求持續提高，研究機構看好，到 2030 年，全球自駕車、聯網車、電動車等新車輛的相關市場規模將達到 8000 億美元。自駕車仰賴先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與車聯網等科技基礎，其中車內娛樂、AI 深度學習演算法與運算速度等更是關鍵，需透過 HDI 製程生產，有利 CCL 廠等高階產品營運，因此業者積極布局。

同時，看好 5G 產品將推升 IC 載板需求提升，原材料原由日系材料商掌握，台 CCL 業者也為需求進行超前布署，擴大營運觸及面向。台廠除台燿 (6274-TW) 外，CCL 廠聯茂 (6213-TW) 也擬與日本三菱瓦斯化學擬在台成立合資公司，共同開發 BT 載板的半導體封裝基材。

產能擴充方面，聯茂投資手筆不小，在江西投資 18 億元擴產，產能以因應 5G、電動汽車與物聯網等高頻材料需求為主，江西新廠首期產能分別在 2019 年第四季及 2020 年第一季已分階段開出，合計開出 60 萬張，聯茂已完成將規劃進行江西廠第二期擴充方案，對擴產動作相當積極。