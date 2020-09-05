市場需求放緩 CCL廠騰輝、聯茂8月營收雙雙下滑

市場需求放緩，PCB 上游銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW)、聯茂 (6213-TW) 8 月營收都同步下滑；不過台光電 (2383-TW) 最新公告營收，則以 25.9 億元改寫歷史新高，月增 14.11%，年增 9.68%。

騰輝 - KY 今 (5) 日公布 8 月營收爲 3.86 億元，月減 0.65%，年減 18.17%，前 8 月營收 32.5 億元，年衰退 7.82%。聯茂 8 月營收爲 19.72 億元，月減 6.91%，年減 9.24%，前 8 月營收 171.86 億元，年增 10.55%。

騰輝 - KY 主管指出，營收走勢因汽車產業慢慢復甦而回穩，但是海外 8 月是傳統休假淡季，因此訂單恢復較預期緩慢。

騰輝 - KY 供貨聯想 Thinkpad 高階 HDI 筆電，已進入量產，同時，新型號產品也在認證測試， 8 月起新散熱材料終端認證取得，將在第三季末開始量產，繼日本 Koito 後，取得 Osram-Conti，日本 Stainly 及日本 Ichikoh 汽車頭燈的材料認可，德國 Bosch，美國 GE，日本精機證正在進行中。

通訊產品應用上，騰輝 - KY 主管指出，該公司交 5G 天線材料獲通信大廠 Ericson 體系供應商認可，將在第四季進入小量產；另有多項通訊，連接器，及衛星基站等 5G 相關材料以及 77-79GHz 汽車雷達超高頻應用認證進行中。騰輝 - KY 每股配發 5 元現金股息，將於 9 月 16 日除息交易。

台光電 8 月營收 25.9 億元則改寫歷史新高紀錄，月增 14.11%，年增 9.68%，法人估 9 月出貨將持績暢旺，主要來自基礎建設網通類產品，包含高速低信號損失材料，及新手持式裝置 HDI 無鹵素環保材料等高階產品貢獻。台光電前 8 月營收為 170.69 億元，較去年同期 157.71 億元成長 8.23%。

台光電今年上半年營收 122 億元，毛利率 25.44%，年增 2.44 個百分點，原因在產品組合改變，高階網通產品出貨增溫和手持式裝置市占率攀升，今年上半年稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益達 4.98 元。

台光電為因應需求，近幾年逐步擴建產能，除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園 / 新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，9 月再增月產能 30 萬張並已進入量產，合計到年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，集團月產能將達到 355 萬張。