歐盟對疫苗祭出口管制 輝瑞CEO警告：干預可能導致雙輸

歐盟周五 (29 日) 對成員國生產的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗祭出口限制，盼在疫苗供應爭議之際確保所有公民可接種疫苗，但此舉也將打擊全球為了對抗疫情至今所做的努力。

歐盟執委會設立一套機制審查成員國疫苗外銷情形，到 3 月底前，製造商須先申請許可，才能把由成員國生產的疫苗提供給非歐盟國家。如果是提供給全球疫苗共享平台「新冠肺炎疫苗全球取得機制 (COVAX)」、瑞士、挪威、西巴爾幹地區和北歐國家，就不必申請許可。

這道命令將影響阿斯特捷利康、Moderna 和輝瑞在比利時、荷蘭、西班牙、法國等歐盟境內的生產和填裝工廠作業。

歐盟並限制疫苗出口到北愛爾蘭，斷絕疫苗從北愛這道後門流入英國的可能性，但此舉已違反英國脫歐協定的部分內容，在英國政壇引爆怒火。

愛爾蘭總理 Michael Martin 形容，布魯塞爾和阿斯特捷利康之間的齟齬，已經演變成另一場「英國脫歐戰爭」。

歐盟最近在確保疫苗供給方面遭遇兩大障礙，與英國藥廠阿斯特捷利康 (AZN-US) 之間的疫苗供應爭議尚未化解，此外，輝瑞 (PFE-US) 為了提高比利時工廠產能，而暫時減少產量。

阿斯特捷利康 1 月 22 日表示，由於愛爾蘭和比利時工廠遭遇生產問題，今年第 1 季供應給歐盟的疫苗將大減六成至 3100 萬劑。對此歐盟大為不滿，要求該公司必須履行承諾，把英國廠生產的疫苗調撥給歐盟，但阿斯特捷利康回應由於和英國簽約時間早於歐盟，無法這麼做。

直到周五，歐盟宣布實施暫時性出口管制。歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 說，為了優先保障公民安全而須下此決定，但出口透明度機制只是暫時性措施，未來一定會實現向中低所得國家許下的承諾。

輝瑞 CEO：干預恐導致雙輸

歐盟因施打疫苗進展緩慢遭致撻伐，負責採購協議的執委會被抨擊沒有確保疫苗供給量足夠，藥品管理局 (EMA) 也因遲遲未批准已在其他地方使用的疫苗於歐盟施打而飽受批評，正急於修補破網。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在世界經濟論壇 (WEF) 上警告，歐盟干預全球供應鏈的舉動反而可能導致惡果上身。「我擔心這對歐盟可能是雙輸的局面。試圖禁止終端產品或限制供應鏈自由貿易的任何舉動，可能引發戰爭，這對所有人都沒好處。」

國際商會秘書長 John Denton 說：「不管出口管制措施的標準為何，對全球都釋放了危險的訊號。」

世界衛生組織 (WHO) 則表示，貿易壁壘不是解決之道，只是自欺欺人。

歐盟批准阿斯特捷利康疫苗使用

EMA 周五批准阿斯特捷利康疫苗的使用授權，表示評估結果顯示該公司的疫苗具有一定安全性和效力。這是 EMA 繼輝瑞 / BioNTech 和 Moderna 後批准的第三個疫苗。

然而 EMA 並未限制輝瑞疫苗僅供 65 歲以下成年病患使用，和德國政策分道揚鑣。德國疫苗委員會維持原先建議，表示由於目前無足夠數據評估對 65 歲以上民眾的效力，阿斯特捷利康只能提供給 18 到 64 歲民眾。

疫苗獲 EMA 批准後，阿斯特捷利康表示正尋求與其他公司合作以提高產量，但短期問題恐怕仍無解。