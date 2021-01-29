〈創意法說〉今年營收續創新高 三率全面成長 獲利增幅更大

創意 (3443-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理陳超乾指出，全球加速數位轉型，5G、AI 需求高速成長，今年營收、獲利將年增雙位數，且因先進製程案件比重提高，含金量增加，三率將全面成長，整體獲利年增幅再優於營收。

陳超乾表示，今年 5G、AI 案件大舉啟動，預計創意今年 5G 相關營收比重將從去年的 17%，提升至 25%，AI 相關營收比重則從 2-4%，拉升至 17%，且採用 7 奈米、5 奈米先進製程已是主流共識，目前甚至已延伸至 3 奈米。

陳超乾也看好，由於 Apple、Alphabet、Amazon 及 Microsoft 等各大品牌，選擇自行開發晶片，帶動 ASIC 市場不斷擴大，加上創意與母公司台積電 (2330-TW) 在 3DFabric 封裝平台上緊密合作，為創意提供取得訂單的機會。

展望半導體業，創意與台積電維持一貫看法，預計今年半導體業將持續成長，動能包括汽車需求復甦、疫苗問世、數位轉型等，看好今年半導體產值將年增 8%，晶圓代工年增 10%，台積電營收則優於平均，可達 14-16%。

至於營運展望，陳超乾認為，由於上季基期較高，加上季節性因素影響，首季 NRE(委託設計服務) 業績估季減雙位數，ASIC 則持平，整體營收季減雙位數，毛利率則可回升至前年 30% 水準。

全年來看，陳超乾預估，營收將年增雙位數，其中，NRE 持平去年，ASIC 業務年增雙位數，獲利則隨著先進製程發酵、單案金額提升，毛利率、營益率與稅後淨利率皆會提高幾個百分點，帶動獲利年增幅再優於營收年增幅，看好今年將再度實現另一個 Profitable Growth(利基型成長)。