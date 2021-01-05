NRE認列高峰到 創意12月營收登頂 全年135億元同寫新猷

創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收，達 19.88 億元，月增 93.78%，年增 75.67%，第四季營收 39.44 億元，季增 11.76%，年增 19.62%，累計 2020 年營收 135.69 億元，年增 26.7%；受惠先進製程案件進入認列高峰，創意去年 12 月營收一舉衝上新高，全年營收也改寫新猷，符合年初時預期。

創意去年 12 月 NRE(委託設計)、ASIC(客製化晶片) 營收分別為 6.2 億元、13.06 億元，比重則為 31%、66%；法人看好，創意去年第四季在 NRE 比重大幅提升下，獲利將較上季與去年同期提升，單季每股純益達 4 元以上。

創意去年以來受惠 5G、AI、HPC 應用不斷擴張，客戶開案積極，案件也陸續進入 Tape out(設計定案)，帶動 NRE、ASIC 業績同步成長，且因認列案件多屬先進製程，銷售單價較高，單次認列相關業績時，營收也迎來爆炸性成長。

隨著晶片效能提升、製程微縮，創意去年 NRE 先進製程數量從 2019 年的 3 個，去年已達 10 個，逾倍數成長，以節點區分來看，前十大 NRE 案件有 2- 3 個為 7 奈米、8 個為 12 奈米與 16 奈米。

展望今年，創意持續受惠 5G、AI、HPC 應用發酵，過往布局案件也將陸續進入收割期，加上與台積電 (2330-TW) 在 CoWoS 封裝合作關係緊密，有助後續接單，推升營運再優於去年。