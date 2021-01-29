春節封關投資人賺紅包財 元大期聯手CME推6檔期貨不打烊

元大期貨 (6023-TW) 表示，即使台股春節封關，近年來投資人依舊在國際市場掌握機會，統計近四年台灣人在年節期間，美國、亞洲市場指數期貨交易佔比已逐年增加至市場近 8 成，看準客戶搶賺紅包財，元大期聯手全球最大期權交易所芝商所 CME，獨家由國外期權市場在三大趨勢中選出六大檔商品提供交易不打烊。

元大期貨研究及顧問部主管陳昱宏表示，根據近四年台灣人在年節期間的交易數據顯示，美國、亞洲市場指數期貨交易佔比逐年增加至市場近 8 成，已成為主流商品，其中，CME 的小道瓊、小 NQ、小 S&P 等微小型商品波動度提升，例如，小道瓊期貨的年化波動度於 2020 年成長至 36%，較 2019 年的 13% 大幅成長，加上較低的交易門檻，廣受投資人喜愛。

近期拜登上任後的新政策、新冠肺炎疫情延燒以及美國企業財報陸續公佈等因素影響，美國四大指數表現依舊劇烈波動，指數商品同時也是現在交易人關注的焦點。

受到疫情影響導致行情波動劇烈的不只是指數型商品，與美元通常呈現高度負相關性的黃金，價格在 2020 年不斷創新高，根據期貨業協會（FIA）統計，2020 年全球期貨和選擇權成交量達 468 億口，相較 2019 年成長約 36%，同時受全球政經風險事件影響，黃金期權在去年重回投資人擁抱，成為交易人追逐的焦點，元大期推出的黃金全系列商品，更是獲得黃金交易專家的美譽。

依路透社的資料數據分析結果來看，第一季通常為黃金需求旺季，年節期間黃金搶手，綜觀近 40 年 (1981~2020)，黃金期貨有 25 年在第一季呈現上漲，其上漲機率為 62.5%，在實質買盤的支撐下，黃金期貨商品後市可期，交易人可以操作黃金期權商品迎新春、添好運。

除了上述提及適合運用價差積極交易的道瓊、NQ、S&P、A50，和適合關注國際事件題材的黃金期貨，陳昱宏表示，另外還有保守波段型的歐元期貨，依據元大期貨近四年年節期間台灣人的交易數據統計分析，歐元期貨的交易量佔比雖然只約 5%，但皆名列於前十名交易量排行，顯示在市場上有特定關注的族群，也佔有穩定的交易量。

同時，歐元期貨保證金較其他商品低，約 250 美元，相當於台幣七千多元，適合資金較小的客戶。近期歐元區國家仍然受到疫情情勢所苦，歐洲央行利率政策維持不變，預期歐元期貨仍有行情可操作，交易人可以多留意國際政經情勢與新冠肺炎動態，及時調整留倉部位。

元大期貨與 CME 合作不打烊的六檔商品分別為：CME 的道瓊、NQ、S&P，SGX 的 A50、CME 的黃金和歐元；同時回饋總價值超過百萬好禮給交易人。