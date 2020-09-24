白銀本週已跌13% 分析師：美元走強仍是最主要因素

黃金、白銀最近一週遭遇重大賣壓襲擊，單週跌幅已達 13%，有可能成為自 2011 年以來最糟糕的單週走勢。盛寶銀行大宗商品策略師 Ole Hansen 認為，貴金屬遭到拋售的最大理由還是美元。

Hansen 表示，儘管當前有許多因素不利於白銀，但最大的打擊力道還是來自美元的反彈，美元指數已升至 94 附近的近 2 個月高點。

他說：「美元繼續出現空頭回補，所有商品都在遭受損失。」

Hansen 認為，白銀還可能下挫，目前要觀察每盎司 22.90 美元的初步支撐。

白銀現貨

獨立商品分析師 Robin Bhar 認同，美元是近期貴金屬下挫的重要推動力。

他表示，金價本週下跌約 2%，已經跌破 1900 美元重要關卡。黃金首當其衝，白銀隨後跟上，這並不奇怪，因為白銀的波動率原本就較大。他補充說，在缺少刺激政策之下，白銀的工業需求也受到打擊。

儘管白銀出現了大幅下跌，但 Bhar 和 Hansen 均認為，看當前的跌勢，應聯合先前的漲勢來分析。從 3 月下旬到 8 月初，白銀價格幾乎翻了一倍，突破每盎司 30 美元，創下 2013 年以來新高。

Bhar 指出，雖然白銀在下挫，不過他並不擔心。

Bhar 最看好的貴金屬仍是黃金，但他相信，白銀也不會太差，因為金價反彈可以帶動其漲勢，他預計金銀比將不會超過 80。

Bhar 認為，長期來看，白銀有上漲的潛力，投資人當然不要空手去接掉落的刀子，但如果價位跌至每盎司 20 美元左右，可以考慮進場購買。