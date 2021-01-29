散戶大軍矛頭轉向？銀價短線拉升6% 礦業股一併衝高

為限制投機活動，Robinhood 與盈透證券在內多家券商紛紛出手，限制 GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 等多支股票的交易。與此同時，白銀在 Reddit 上引發熱議，現貨價短線拉升，散戶大軍的攻勢似乎正轉向白銀和礦業股。

金融部落格《Zerohedge》發布文章表示，貴金屬 ETF 和礦業股在美股盤中突然走高，讓人懷疑散戶是否正趁著券商發布交易限制之際，將矛頭轉向貴金屬市場。

此前，有網友在 Reddit 論壇發文稱，摩根大通 (JPMorgan) 等大型銀行長期把持白銀市場，貴金屬可說是全球受到最多操縱的市場之一，在計入通膨因素後，白銀應達到每盎司 200 美元。甚至有用戶鼓譟，稱白銀交易不可能像個股一樣受到限制，要網友把握機會。

評論一出，白銀現貨立即攀高，美股盤中一度漲超 6%，接近 27 美元 / 盎司，創下 1 月初以來新高。

截稿前，白銀現貨價格漲勢收斂，但仍高達 5% (圖：Monex Precious Metals)

礦業股也隨之起舞，Fortuna Silver Mines(FSM-US) 盤中漲 21％，Hecla Mining(HL-US) 漲 17％，Endeavor Silver(EXK-US) 漲 16％，泛美銀礦公司 (PAAS-US) 漲 10％，MAG Silver(MAG-US) 盤中漲逾 9％，惠頓貴金屬 (WPM-US) 漲 8％。