台積電陷月線保衛戰 本周市值已蒸發1.24兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周股價創天價後，本周連日回檔修正，陸續摜破五日線、十日線，今 (28) 日盤中一度跌破 600 元，終場下挫 2.27%、收 601 元，陷入月線保衛戰，近 4 個交易日市值已蒸發超過 1.24 兆元。

台積電上周股價連 3 日創新天價，上周四 (21 日) 飆上 673 元後，上周五 (22 日) 回檔修正，本周股價持續頹靡不振，單周累計跌幅 7.4%。

觀察台積電籌碼面，內外資明顯不同調，成「外資丟、內資撿」，外資已連 7 個交易日賣超，共砍台積電超過 15 萬張，投信則連 5 日買超力挺。

市場原先預期，英特爾今年下半年就會將部分 CPU 產品交由台積電代工，但將接任英特爾執行長的 Pat Gelsinger 日前在法說會上指出，未來委外代工比重應會增加，但 2023 年前，多數產品仍將自行打造。

英特爾釋出的外包訊息，與市場期待有落差，市場憂心，英特爾外包訂單對台積電的貢獻度將不如原先預期高，導致近期股價連日下挫。

此外，近期全球車用晶片大缺貨，經濟部昨 (27) 日邀集晶圓代工廠代表商討對策後，台積電今日發聲明表示，在產能滿載的同時，正重新調配產能供給，加速生產相關車用產品。