〈台股盤後〉權值三王下跌壓低結算 帶量失守月線

美股周四全面下跌，台積電 ADR 也重挫 3.88%，台股今 (28) 日受到摩台結算影響，難逃修正壓力，開盤即跳空開低，且直接摜破月線，權值三王全面重挫，終場下跌 285.57 點或 1.82%，收在 15415.88 點，力守 15400 點關卡，成交量較昨日放大，近 3600 億元。

權值股今日幾乎全盤皆墨，台積電大跌 2%，失守 600 元大關，回測月線關卡，鴻海下挫近 4%，聯發科儘管財報、財測雙雙優預期，跌幅也有 3%，跌破 900 元大關，其餘聯電、台塑四寶、金控權值股等也重挫表態，壓抑大盤走勢。

高價股今日除股王大立光外，皆遭空襲，大立光上漲 1.5%，重返 3000 元大關，旭準則一度亮燈跌停，譜瑞 - KY、亞德克 - KY 也重摔 8%，矽力 - KY、祥碩、信驊跌幅也達 2-3%。

今日盤面焦點以遠距商機、電動車概念股表現最強勢，宏碁繼昨日漲停後，今年再度強漲逾半根漲停板，天鈺也持續受惠面板驅動晶片需求強勁，大漲逾 8%，其餘電動車概念股如廣宇、和碩、凌陽等皆逆勢收紅。

儘管新台幣近期維持強勢格局，但外資本周以來，已連續四日提款台積電、聯發科兩檔權值股，同時空單未平倉口數維持在三萬口上下，壓低結算意味濃，且隨著年關將近，市場交投氣氛恐逐步降溫，台股上檔空間也相對有限。