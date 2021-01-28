【日盛投顧】指數帶量失守月線

◆盤勢分析

1. 因美股波動劇烈，周四亞洲股市同步出現回檔，周四台股加權指數以下跌 182 點的 15,519 點開出，失守月線 (約 15,532 點) 大關，加上農曆封關進入倒數，整體市場情緒偏向保守，最終加權指數下跌 285.57 點，收在 15,415.88 點，跌幅為 1.82%，成交金額則為 3635.22 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 329.54 億元：外資賣超 325.27 億元、投信買超 14.96 億元、自營商賣超 19.24 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤呈價跌量增格局，現階段短線多方以量縮止穩為首要任務。

(2) 均線：指數周四暫失守月線 (約 15,532 點)，未來三個交易日內多方宜儘速站回月線，否則套牢壓力恐擴大。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上呈震盪回檔格局。

3. 櫃買指數周四終場下跌 1.95%，收在 183.09 點，周四同步與加權指數失守月線 (約 186 點) 大關，下檔以整數關卡 180 點為守。

4. 觀盤重點：因國際股市回檔、國內疫情趨於嚴峻、農曆封關倒數，整體市場買盤縮手，加權指數表現承壓，現階段建議提高風險意識，避開均線下彎、法人賣超之個股，選股方面，則可留意車用、IC 封測、NB / 宅經濟、自行車。

結構 NB 周邊、航運 / 空運相對抗跌

1.NB 周邊: 在遠距商機延續下，筆電出貨量可期，相關供應鏈包括鋰電池、連接器、鍵盤出貨可望同步攀升，2353 宏碁持續扮演領漲角色，周四強勢創波段新高，NB 相關個股包括 3231 緯創、2324 仁寶、3005 神基、3323 加百裕、3217 優群、2387 精元逆勢上漲。

2. 航運 / 空運: 貨櫃航運市況持續緊俏，缺櫃問題短期仍無解，航運股 2603 長榮、2615 萬海近日在跌深後，股價於周四向上彈升，而由於海運塞港、運價成本提升，海運急單改走空運，激勵 2610 華航、2618 長榮航周四上漲。

3. 偏光片: 偏光片材料補償膜因供應商歲修，造成供給吃緊，加上面板需求強勁，連帶使得偏光片需求維持高檔，因供需吃緊，偏光片出現漲價效應，8215 明基材、4960 誠美材周四股價逆勢收紅。

4. 運動風: 居家運動風潮持續、帶動健身器材出貨，相關個股 1736 喬山周四股價抗跌，1593 祺驊創波段新高，另外，在後疫情時代，高爾夫運動是目前相對安全健康的戶外活動，隨需求回溫，將有利 8924 大田營運。