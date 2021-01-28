〈台股盤前要聞〉聯發科首季營收戰千億、聯電去年獲利大增2倍 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有五大重點，其中，聯發科去年第四季大賺近一個股本，全年 EPS 達 26.01 元，首季營收將挑戰千億元；聯電去年純益大增 2 倍，每股賺 2.42 元登 20 年新高，今年資本支出大增 5 成。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

聯發科去年 EPS 26.01 元創六年新高 首季營收戰千億元

聯發科 (2454-TW) 昨 (27) 日召開法說會，公布去年第四季財報，毛利率、營益率、稅後純益率三率三升，稅後純益年增幅高達 134%，每股稅後純益 9.35 元，除了超越財測的高標 8.42 元，也改寫十年多來新猷，單季獲利更逼近 1 個股本，全年則達 26.01 元，寫六年來新高。

展望 2021 年，執行長蔡力行表示，儘管新台幣持續升值，但聯發科今年仍是營收強勁成長年，且在各領域都可優於市場表現，毛利率估可維持高檔 43-44%，預估第一季營收約 964-1041 億元，季增 0-8%，單季營收將首度挑戰千億元大關。閱讀全文...

聯電去年純益大增 2 倍 每股賺 2.42 元登 20 年新高 今年資本支出激增

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (27) 日公告去年第四季財報，稅後純益 112 億元，季增 22.3%，每股純益 0.92 元，創近 13 年新高；全年稅後純益 291.9 億元，年增 200.7%，每股純益 2.42 元，創近 20 年新高。此外，聯電也宣布今年資本支出將達 15 億美元，較去年大增 5 成，主要用於 28 奈米產能擴充，今年相關產能將成長 20%。閱讀全文...

旺宏去年稅後純益年增 77% 每股賺 2.9 元 總座：沒看到烏雲

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (27) 日召開線上法說，並公布去年財報，第四季稅後純益 11.56 億元，季減 29%，年增 5 成，每股純益 0.63 元；去年受惠宅經濟帶動，稅後純益達 53.26 億元，年增 77%，每股純益 2.9 元。總經理盧志遠表示，今年展望樂觀，將是更好的一年，目前 8 吋產能處於爆滿狀態，至於先前受華為禁令影響的訂單缺口，也已補上，且毛利率更好。閱讀全文...

華科集團資源整合 佳邦 4.1 億元取得信昌電子公司湖南弘電

華新科 (2492-TW) 旗下信昌電 (6173-TW) 昨 (27) 日宣布，將 100% 轉投資湖南弘電轉讓予同集團的佳邦 (6284-TW)，交易金額人民幣 9480 萬元、約新台幣 4.1 億元，預計今年 6 月底前完成所有程序並進行交割，未來信昌電可聚焦電容電阻產品，佳邦則可強化電感組合及市場能見度。閱讀全文...

〈景氣燈號〉睽違近十年 去年 12 月對策信號分數增 4 分轉亮黃紅燈

國發會今 (27) 日公布去年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，較去年 11 月增加 4 分，燈號轉亮黃紅燈，分數創下近十年新高，景氣領先、同時指標保持上升，代表國內經濟維持穩定成長。閱讀全文...