〈台股盤中〉電金傳齊殺 光學、筆電族群逆勢走揚 失守月線關卡

台股今 (28) 日受美股四大指數收黑拖累，台積電、聯發科、鴻海帶頭下殺，電、金、傳權值股同步開低，開盤跳空開低震盪，一度大跌逾 300 點，摜破月線，筆電、光學、車用概念股逆勢撐盤，15400 點關卡失而復得，估成交量擴大至 4000 億元。

電子權值股今日全盤皆墨，台積電一度跌破 600 元大關，低階買盤進駐，重回 600 元之上，回測月線支撐；聯發科、聯電昨日法說會報喜，不過股價不敵賣壓出籠，聯發科下跌逾 3%，聯電大跌逾半根停板；鴻海也有約 3% 跌幅。

其他權值股方面，大立光由黑翻紅逆勢抗跌，上漲超過 1%，激勵二線光學廠同步走揚，先進光亮燈漲停、聯一光也有逾 3% 漲幅、今國光、佳凌、玉晶光都站穩盤上；早盤抗跌的傳產族股台泥、亞泥，午盤同步翻黑；台塑四寶、金融股相繼下挫。

微軟、超微財報優於市場預期，超微更看旺筆電需求，加上遠距商機再起，品牌大廠宏碁延續昨日漲勢，今日再度走揚，最高站上 28.65 元，創波段高；神基表現也不俗，也有近 1% 漲幅。

車用相關概念股逆勢抗跌，其中特斯拉供應鏈的公準亮燈漲停、奇力新、國際中橡、高技、台半、康普、義隆都站穩盤上；其他車用電子包括車王電大漲逾半根停板。

法人表示，台股僅剩 7 個交易日就封關，目前資金態度偏空且有逐漸撤出跡象，壓抑指數表現，短線仍難逃修正態勢。