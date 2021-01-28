〈台股盤前〉美股重挫恐慌情緒升 台股短線難逃修正

聯準會 (Fed) 宣布，維持基準利率並警告美國經濟正在放緩，雖然蘋果等科技大廠財報報喜，但恐慌心態仍拖累美股四大指數全面走跌，跌幅均超過 2%，台積電 ADR 也大跌逾 4%，台股方面，昨 (27) 日雖終止連三跌，但外資已連四個交易日賣超台股，累計提款 894.9 億元，估台股短線仍難逃修正。

美股四大指數昨日震盪加劇，道瓊指數大跌 633.87 點或 2.05%，收 30303.17 點；那斯達克指數下跌 355.47 點或 2.61%，收 13270.6 點；標普 500 指數下跌 96.42 點或 2.5%，收 3753.2 點；費城半導體指數下跌 156.64 點或 5.17%，收 2875.13 點。

盤面焦點方面，聯發科、聯電 27 日法說會報喜，展望未來，聯發科看好今年仍是營收強勁成長年，在各領域都可望優於市場表現，毛利率估維持高檔，更預期首季營收將達 964-1041 億元、季增 0-8%，單季營收首度挑戰千億元大關；聯電去年純益則大增 2 倍，並積極擴產，但示警匯率將影響首季營收。

晶圓代工龍頭台積電啟動美國廠徵才，傳出將針對美國亞利桑那州新廠，展開內部徵才說明會，據悉，若到美國廠工作，本薪將翻倍成長，但需簽約 4 年，對此，台積電回應，內部確實有針對員工召開赴美工作說明會，人數需求超過 300 人。

記憶體廠旺宏去年也受惠宅經濟帶動，稅後純益達 53.26 億元、年增 77%，每股純益 2.9 元，總經理盧志遠更樂觀今年展望，預期將是更好的一年，且目前 8 吋產能維持爆滿狀態。

工業電腦廠凌華則與工具機大廠友嘉集團、資策會三方合作，打造「5G 專網 + AMR 分散式群機智能未來工廠」，董事長劉鈞看好，今年 AMR(自主移動機器人) 市場可望翻倍成長，應用則會聚焦在智慧製造、智慧醫療、智慧城市，並拓展東南亞、中國等亞太市場。