喊水會結凍！馬斯克發推特 一個字讓GameStop大漲40%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 的推特發文似乎在 GameStop (GME-US) 史詩般飆漲的背後又推了一把。

馬斯克週二的推特發文簡短，只有一個字「Gamestonk」和一個 Reddit 論壇連結，連到擁有 200 萬用戶的 wallstreetbets 頁面。

(「stonk」是網路笑話，代表「股票」，通常在股價大幅漲跌興奮之際所使用。）

週一 Reddit 股票討論區「wallstreetbets」上的熱門文章呼籲大量號召散戶齊力買入 GameStop，內容提到：「至少要等到股價來到每股 1000 美元以上才會出售 GameStop。」該文迅速吸引 2000 多條評論。

GameStop 週二大漲 92.71% 至 147.98 美元，盤後在馬斯克發推特文後，繼續飆升 60% 以上，爾後才收斂至 40% 以上漲幅，報 209.51 美元。

Social Capital 創辦人、加拿大裔美國創投家 Chamath Palihapitiya 在推特上表示，他買了 GameStop 看漲期權，此後激勵該股飆升。

先前馬斯克喊話特定股票的推特文也影響其股價，週二稍早，他在推特上表示，他在購物網站 Etsy 上為他的狗買了一頂手工編織的羊毛帽，並稱自己「有點喜歡 Etsy」，Etsy 股價也立即在盤前大漲 8%，雖然最終收盤下跌了 2.1%。

馬斯克的推特向來可以推動一些小型股，1 月時他在推中提到喜歡 Signal 傳訊 app，結果 Signal Advance (SIGL-US) 股票 (這與 Signal app 沒有關連) 一天內從 7 美元上漲到 70 美元，但搞清楚後的投資人又讓該公司股價下滑至 5.50 美元。

所以，這回 GameStop 股價真的值得較一週前上漲 500% 之多？恐怕這種行為只是市場泡沫跡象，很少有人會認為 GameStop 的反彈與商業基本面有關，其股票內在價值可能很難合理化這樣的價位，華爾街目前最高目標價是每股 33 美元。

Loop Capital 分析師稱，這檔股票已完全脫離了基本面，這在很大程度上是由散戶、個人投資者所推動。

SEC 沒有立即回應置評請求。