華為提前拉貨墊高上月基期 旺宏10月營收月減17%

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收 38.41 億元，由於 9 月華為提前拉貨影響，導致營收基期墊高，10 月營收月減 17.6%，但仍年增 4.8%；前 10 月營收 334.85 億元，年增 15%。

旺宏董事長吳敏求表示，目前整體稼動率維持滿載，受惠宅經濟效應，帶動 ROM 需求，隨著年底拉貨效益逐步顯現，預期 10 月 ROM 營收也會不錯，11、12 月將較 10 月下滑，並看好明年 ROM 將是還不錯的一年。

外媒報導也指出，任天堂已上修今年 Switch 遊戲主機銷售量，預期將售出 2400 萬台，高於原先預期的 1900 萬台，增幅超過 26%，可望再為旺宏營運挹注強勁動能。

旺宏 NOR Flash 產品也打入蘋果新機 iPhone 12 的 OLED 面板用晶片供應鏈，市占率達 5 成，車用、醫療與工業用等三大領域應用，將是明年 NOR Flash 產品主要成長動能。

此外，由於中芯國際傳遭美政府實施供應商出口管制，吳敏求表示，有些客戶超前部署，近一個月已出現轉單效應，看好美中貿易戰若不停歇，明年 NOR Flash 市場一定會供不應求。

旺宏第三季稅後純益 16.18 億元，季增 22%，年減 13%，每股純益 0.88 元；前三季稅後純益 41.7 億元，年增 84.68%，每股純益 2.27 元。