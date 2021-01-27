市場信心回溫 瑞銀：6成投資人看好未來12個月經濟前景

疫苗研發激勵市場信心，根據瑞銀調查，60% 受訪者看好未來 12 個月經濟前景，高於 3 個月前的 55% ，投資人看好當地經濟前景與股票市場展望。

根據瑞銀最新發布的《投資者情緒調查》，有 63% 投資者認為未來六個月的生活未能恢復至常態，僅 48% 受訪者對於未來經濟前景抱持樂觀態度。

調查指出，預期經濟在未來六個月將恢復常態的 37% 投資者中，看好經濟前景的高達 80% ，61% 投資者對未來六個月股市形勢的樂觀情緒持續升溫，較上季增加 6%。

調查指出，投資者預期市場可望受惠於新冠疫苗的進展 (72%) 和美國大選結果的潛在影響 (62%)；基於商業增長動力 (45%)、疫苗進展 (43%) 和有利的貨幣政策 (40%)，72% 企業家對未來 12 個月的業務表現抱持信心，比重高於第三季的 69%。

另外，將近三分之一的企業家 (32%) 計劃增聘員工，高於三個月前的 30%，但值得注意的是，計劃縮減業務規模的企業家比例也增加 2%。

而近年崛起的永續投資部分，其中 54% 計劃提高資產配置，半數的投資者預期永續投資的回報比傳統投資更勝一籌，另有 29% 預期永續投資的表現平分秋色。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁 Tom Naratil 表示，儘管對新冠疫情和政治議題的不確定性，但所幸全球投資者與企業家信心有逐漸回升跡象。