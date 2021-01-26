搶年終獎金理財商機 銀行推台外幣優利存款年息至少1%

今年領到年終後，或許可考慮銀行的短天期優利存款方案，可享有比牌告還高的利率，替資金暫時找到停泊之處，包括渣打、兆豐、星展銀行分別針對新台幣、美元推出活存、定存方案，其中渣打的新台幣優存利率最高可加碼至 1%。

渣打銀行近期推出的新台幣「活利犇放」優利活存專案，即日起到 4 月 20 日止，在活動期間內完成登錄，當月新增資金滿 100 萬元，可享優惠年利率加碼至 0.6%；新增資金達新台幣 200 萬元，可享年利率加碼至 0.8%。

渣打銀行表示，如果在活動期間全新加入渣打優先理財，可額外享有加碼年利率 0.1%，年利率最高有機會加碼至 1.0%。

渣打銀行觀察，隨著疫後經濟重啟與疫苗施打，預期全球經濟將在今年迎向強勁反彈，但短期市場仍可能面臨震盪波動，提供穩健收益的新台幣優利存款，特別受到謹慎保守型的消費者偏愛，而新台幣優利活存專案，幫助消費者把年終獎金再增值，還能隨時提領，保有資金運用彈性。

兆豐銀行針對財管會員推出美元 2 個月期年息 1.20% 優利定存專案，每筆最低承作金額 3 萬美元，自即日起至 1 月 29 日銀行財富管理 MegaLux Club 會員或理財客戶等級為貴賓、白金、晶鑽及非凡頂級會員，都可到銀行臨櫃申版

兆豐銀行表示，每筆定存最低承作金額為 3 萬美元，每一客戶承作總額最高達 6 萬美元，手上握有美元資產或對投資美元有興趣的投資人可考慮替資金暫時找尋停泊處，讓資金運用更具效率。