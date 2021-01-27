〈聯電法說〉去年純益大增2倍 每股賺2.42元登20年新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日公告去年第四季財報，稅後純益 112 億元，季增 22.3%，每股純益 0.92 元，創近 13 年新高；全年稅後純益 291.9 億元，年增 200.7%，每股純益 2.42 元，創近 20 年新高。

聯電去年第四季營收 452.96 億元，季增 0.95%，年增 8.23%，毛利率 23.9%，季增 2.1 個百分點，年增 7.2 個百分點，營益率 12.4%，季減 3.5 個百分點，年增 7.58 個百分點；稅後純益 112 億元，季增 22.3%，每股純益 0.92 元。

聯電去年全年營收 1768.21 億元，年增 19.31%，毛利率 22.1%，年增 7.7 個百分點，營益率 12.5%，年增 9.3 個百分點；稅後純益 291.9 億元，年增 200.7%，每股純益 2.42 元。

聯電原先預期，第四季產能利用率約 94-96%，在需求強勁下，實際產能利用率達到 99%，也進一步推升毛利率優於原先預期，聯電原預估因新台幣表現強勢，毛利率將受些微影響。

聯電共同總經理王石表示，晶圓代工需求強勁，從第三季一路延續至第四季，單季出貨量達到 230 萬片約當 8 吋晶圓，動能主要來自終端市場強勁需求，特別是消費性產品和與電腦相關的應用，如 WiFi、數位電視、微控制器、及電源管理 IC 等。

全年來看，聯電純益大增 2 倍，王石指出，反映 8 吋與 12 吋廠產能利用率高，及產品組合優化，特別是強化 12 吋晶圓產品組合，使 28 奈米製程業務大幅成長，加上成功整合日本 USJC 12 吋業務所致。