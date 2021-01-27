美國成屋銷售佳 寶陞受惠遞延修繕需求營運加溫

美國去年房市交易熱，成屋銷售量成長至 564 萬戶，創 2006 年以來新高，居家修繕市場需求強烈，寶陞國際 (2948-TE) 副總經理鄭弘寬今 (27) 日指出，以銷售經驗來看，成屋銷售帶動的包含地板與建材等修繕需求，將在上半年發酵。

目前寶陞國際股本 1.91 億元，在去年 12 月登錄興櫃交易，今天成交價為每股 68.4 元，主辦券商兆豐證，寶陞自結 2020 年前 10 月稅後純益達 7872 萬元，超越 2019 年全年，每股純益 4.35 元。鄭弘寬表示，寶陞預計在 2022 年送件申請上櫃。

寶陞國際主要銷售產品為實木複合地板、石塑 SPC 地板及超耐磨地板，該公司於北美地區深耕多年，透過營運與銷售模式創新，使寶陞能快速在美國地板市場占有一席之地。

去年寶陞營收 14.01 億元，年增 37.07%，鄭弘寬表示，雖然寶陞地板、建材產品在台灣也透過經銷商銷售，但北美市場占寶陞營收 95%，寶陞國際看好旗下聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」、以及專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」兩大事業營運動能，包括「Artisan Hardwood」品牌穩步擴大美國經銷通路體系，以及「Modern Home Concepts」零售通路於美國加州、德州地區營運據點已順利跨越損益兩平點，展現良好經濟規模效益。

寶陞主要耕耘美國地區地板、室內裝修建材市場專業通路零售業者，具備品牌、零售通路雙事業利基，一為聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」，主要產品包括海島型木地板、超耐磨木地板、以及市場火紅的 SPC 石塑地板產品，於南加州地區擁有倉儲中心，透過全美超過千家經銷商拓展市場業務表現，另一個事業體則為專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，於美國加州洛杉磯、以及德州包括達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區擁有倉儲中心及銷售據點。