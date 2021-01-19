三大法人同步重手買進聯電 陽明成外資提款機

在台積電領軍和資金行情的加持下，台股指數今 (19) 日強彈一度超過 300 點，終場上漲 265.37 點，以 15877.37 點作收，三大法人同步轉買超，合買 101 億元，終結連 3 賣，並未明顯受國內本土確診恐擴大的衝擊。外資、投信和自營商買超最多為聯電，而陽明恢復正常交易後一口氣遭外資賣出 3.8 萬張，合計賣超金額 9 億元，反而成為今日外資最大提款機。

台股收盤後，中央疫情指揮中心宣布本土感染再增 4 例，社區感染恐擴大，法人認為，在疫情的不確定因素下，只要主流電子股漲多休息，大盤就會持續陷入震盪整理，所幸資金面仍相當熱絡，有利題材股仍具表現空間，短期暫無須過度恐慌。

三大法人今日合計在集中市場買超 101 億元，其中，外資終結連 3 賣，轉買 66.2 億元，投信買超 8.2 億元，為連 2 買，自營商則買超 26.4 億元，終結連 2 賣。

其中，外資買超前 10 大標的以聯電最多達 6.78 萬張，其次為彩晶 3.6 萬張，華邦電近 2 萬張，開發金和鴻海均超過 1 萬張，金寶、富邦 VIX 均逾 9500 張，致伸達 7500 張、欣興超過 6600 張，台積電也湧入 5000 餘張買盤。

外資賣超前 10 大標的有陽明達 3.8 萬張，友達 1.4 萬張，群創近 1.3 萬張，群益 10 年 IG 金融債 1.2 萬張，元大滬深 300 正 2 達 1.1 萬張，中工、長榮均逾 9000 張，長榮航、群益 15 年 IG 電信債和宏碁均超過 6000 張。

而投信買超前 10 大標的有聯電 7200 張，京元電子和日月光投控均超過 3400 張，頎邦近 2000 張，超豐、鴻海、光洋科均逾 1000 張，景碩達 800 張，健策、元太達 700 張。

投信賣超前 10 大標的依序為友達 1.1 萬張，群創 7000 餘張，長榮、旺宏、華邦均逾 2000 張，中鋼、萬海和南亞科均超過 1600 張，台塑達 1200 張，啟碁近 1000 張。

法人指出，大盤在日前回測 10 日均線後明顯有撐，惟上方長黑 K 壓力明顯，再加上國內疫情發展不確定性高，短期要一舉衝破前高並不容易，須留意若 5 日均線轉為下彎，整理時間將拉長，屆時盤勢恐再見到大幅震盪。