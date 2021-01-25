兩外資喊聯電目標價63元 看好8吋漲勢延續至明年

繼先前滙豐證券將聯電 (2303-TW) 目標價喊至 63 元後，歐系外資最新報告也跟進，看好聯電 8 吋晶圓代工漲價空間可望延續至明年，且 12 吋也可望漲價，估第二季、第三季 ASP 將分別上漲 4%、5%。

外資認為，8 吋晶圓代工產能結構性吃緊情況將持續，進一步推升 ASP 持續上漲，及有利產品組合改善，且除 8 吋受產能供不應求外，12 吋也從去年第四季開始出現供給缺口，主要動能來自面板驅動 IC、OLED 驅動 IC、物聯網晶片及電視控制器晶片等需求快速成長。

產品組合方面，外資指出，聯電 8 吋產品投片大多為大型面板驅動 IC、MCU 等，代工價格仍偏低，但受惠 5G 智慧型手機需求成長，帶動電源管理晶片需求跳增，產品組合因此轉佳；12 吋則規畫將產品由 80 奈米轉至 55 奈米，也有利價格轉佳。

外資看好，聯電今年第二季 8 吋 ASP 將成長 4%，第三季將再調升 5%，並認為聯電股價已反映 8 吋首波價格調漲，但還未反應 8 吋後續上漲空間、12 吋漲價，及產品組合持續優化等，預期聯電股價將持續向上。

聯電將於周三 (27 日) 召開法說，公布去年第四季財報。外資預估，在產能利用率提升下，聯電去年第四季毛利率將由上季的 21.8%，成長至 22%，第一季營收可望季增 1%，受惠 8 吋價格上漲，毛利率將進一步成長至 23.6%。