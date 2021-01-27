〈台股盤中〉電子股回神領軍一度漲逾百點 拚站回10日線

受惠美股企業財報優於預期、電動車題材續攻，台股今 (27) 日早盤以上漲 52.91 點開出，隨後在電子族群回神，台積電、鴻海等權值股穩盤下，午盤前一度漲逾百點，站上 15800 點，但受高檔賣壓出籠影響，台股 10 日線得而復失，預估成交量 2800 億元。

觀察權值股表現，權王台積電經過三日休息後，今力守紅盤，鴻海持續受惠電動車題材，漲幅接近 1%，大立光則相對弱勢，維持平盤下震盪，聯發科早盤也再度挑戰 900 元大關，漲幅接近 2%，台塑四寶表現也不俗。

盤面上受惠遠距商機發酵，宏碁去年坐穩北美商用前三大品牌，今早盤一度亮燈漲停，攻高站回所有均線，也激勵華碩、微星、技嘉表現不俗，筆電熱銷也讓組裝代工廠表現一致，緯創、和碩、英業達漲幅超過 3%，仁寶、廣達表現也不俗。

電動車題材則持續發酵，廣宇、車王電、華德動能漲幅均超過 7%，榮炭、貿聯 - KY、廣宇、同致等漲幅也超過半根停板。

防疫概念股今則相對弱勢，毛寶、美德醫 - DR、懷特、生華科、優盛跌幅都超過 2%，康那香、松翰跌幅也超過 1%，而從大盤成交比重來看，今再度由電子族群領軍，成交比重達到 81%，僅鋼鐵類股相對弱勢。

法人表示，隨著農曆年封關日將屆，加上大型權值股近日熄火影響下，指數上攻力道相對有限，短線力拚收復 10 日、5 日均線，另外，美股進入超級財報周，可望進一步拉抬台股相關個股跟著沾光，近日也可留意多檔指標個股法說會題材。