ARK女股神逢低買進 單日狂買台積電ADR 76萬股

科技女股神伍德 (Cathie Wood) 投資動向備受關注，近來持續加碼台積電 (2330-TW)(TSM-US)，旗下 ARK 基金上周五買進台積電 ADR 共 76 萬股，合計 1 億美元。

近三個月來，伍德持續加碼台積電 ADR，截至 1 月 25 日，旗下 ARK 基金共持有 548 萬股，合計市值達 71.6 億美元，列 ARK 基金第 19 大持股。

英特爾 21 日法說會雖未公佈委外細節，但即將上任的執行長杰辛格 (Pat Gelsinger) 表示，公司在 2023 年大部分晶片將由內部生產，讓台積電 ADR 近期走勢疲弱。

觀察 ARK 交易資料，伍德旗下的 ARKK、ARKQ、ARKW 三檔 ETF，22 日共砸 1 億美元，買入台積電 76 萬股，顯示女股神趁機逢低進場低接。對比之下，英特爾法說過後，外資開始連日在台股賣超台積電，殺得散戶滿手血，女股神逆勢大買的舉動，引起不少討論。

不過要注意的是，ARK 基金持有台積電的比重雖有增加，但並非大幅提升，ARKQ 約為 3%~3.3% 左右，ARKK 則約 1.7%~2%。

伍德為方舟投資執行長，向來能精準掌握趨勢產業龍頭股的估值，且選股眼光獨到，去年球績效排名前十的 ETF，就有五檔出自方舟投資。歷經過去一年驚人成長，方舟投資的 ETF 如今共管理 415 億美元資金，較一年前此時的不到 35 億美元大幅增加。