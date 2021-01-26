參院壓倒性票數通過 葉倫正式成為美國史上首位女財長 

美國參議院周一 (25 日) 以壓倒性票數批准葉倫出任美國財政部長，使這位前聯準會 (Fed) 主席成為美國史上第一位女性財長，她將負責協助推動拜登政府 1.9 兆美元刺激計畫、評估對中國的制裁政策，並強化金融監管。

參院以 84 對 15 票通過這項人事案，是葉倫第五度擔任聯邦政府重要公職；反對票全來自共和黨人，理由多與美國總統拜登 1.9 兆美元財政刺激的疑慮有關。她上周在參院財政委員會聽證會後獲得一致支持，預告此案順利在參院過關。

參院多數黨 (民主黨) 領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，這是葉倫成為第一位主掌 Fed 主席的女性之後，二度創造歷史。

他說：「在財政部的長廊上，展示著 77 位財政部長的肖像，從漢彌爾敦 (Alexander Hamilton，美國首位財長) 至今，清一色是男性面孔。我很高興投下支持葉倫的一票，長廊的歷任財長肖像將新增一名女性。」

葉倫上任後將負責協助 1.9 兆美元財政刺激、對中貿易政策等重大政策。她在擔任聯準會 (Fed) 主席任內以善於凝聚共識聞名，居間協商的長才在兩黨分立之際格外重要。

葉倫在任命聽證會上維持對中國強硬立場，表示中國必須為了貿易和人權方面的作為負責。她也提及必須管制虛擬貨幣，導致近來高漲的比特幣回跌。