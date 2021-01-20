葉倫示警匯率操縱國 台幣連二升收28.415元

美國準財長葉倫周二 (19 日) 出席參議院任命聽證會，強調不追求弱勢美元，並向干預匯率的貿易夥伴示警。新台幣兌美元今 (20) 日早盤與台股同步攻高，一度強升逾 5 角，來到 27.96 元，不過美元近來走勢分歧，外資有買有賣，央行尾盤調節明顯縮手，終場升值 5.6 分，為連二升，收在 28.415 元。

葉倫出席參院任命聽證會，她表示，上任後將追求穩定匯率，美元走勢將交由市場決定，美國政府不會尋求美元貶值，以取得優於他國的競爭優勢，同時，她也反對其他國家人為操縱貨幣價值，以取得貿易上的不公平利益。

台股今天早盤站上萬六大關，但獲利了結賣壓隨之出籠，加權指數終場翻黑下跌 71 點，收在 15806 點，成交值爆出 4148 億元，其中，外資狂砍 215 億元，三大法人合計賣超 268 億元。

匯率方面，新台幣兌美元今天以 28.27 元開出後，在出口商強勁拋匯下，一度勁揚 5.11 角，升抵 27.96 元，但隨即陷入盤整格局，終場收在 28.415 元，升 5.6 分，但央行調節力道不如先前強勁，台北及元太外匯市場總成交金額為 16.395 億美元。

美元指數近期升上 90 大關後陷入盤整，觀察今日主要亞幣表現，除了台幣升值約 0.19%，日圓、人民幣也分別升值 0.09%、0.19%，韓元則相對貶值 0.05%。英鎊與歐元則互有升貶。