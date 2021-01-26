開年狂飆近200%！黑莓Q3甚至表現遜色 股價卻無端翻漲

黑莓 (BB-US) 今年股價翻升 2 倍，其中週一就在沒什麼大事的情況下盤中飆漲 40% 以上至 20.15 美元，觸及 10 年來最高點，但隨後漲幅收斂。

在紐ㄩ黑莓 ADR 價格最終收升 28.42% 至 18.03 美元，再創 52 週新高紀錄。以盤中高點計算，今年迄今漲逾 200%，市值約莫 110 億美元。

黑莓週一再漲逾 28%。(來源: CNBC)

雖然大眾可能對黑莓公司印象還停留在智慧手機時代，但該公司事實上已發展成為資安軟體公司，且持續投入自駕車軟體領域。

黑莓近期股價漲勢似乎自 1 月 15 日該公司與臉書 (FB-US) 達成和解的報導開始。黑莓在 2018 年控訴臉書侵犯其專利，臉書則對黑莓提出同樣主張的反訴，但如今黑莓雖然證實該訴訟糾紛已經和解，但沒有公布任何條款訊息。

幾天後，黑莓證實有關該公司出售 90 項智慧手機技術專利給華為的報導，表示該智慧財產權已經不再與其業務相關。但黑莓也沒有公布該交易的條款。

黑莓股價先前在 12 月初暴漲，係因該公司宣布與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 達成協議，將共同開發和銷售雲端連結平台「Ivy」，該平台可讓車廠讀取和分析車輛傳感器中的數據。

該公司表示，「車廠可利用 Ivy 創建響應性的車載服務，強化駕駛和乘客的體驗。」黑莓沒有公布該協議的交易金額。

去年 12 月，黑莓公布會計年度第三季 (11/30 止) 營收年減 18% 至 2.18 億美元，虧損 1.3 億美元或每股虧損 23 美分。華爾街分析師對當季共識預期為營收 2.461 億美元、每股獲利 3 美分。

根據上週四文件顯示，黑莓一些高層出售了持股，行銷長 Mark Wilson 出售 78500 股，而財務長 Steve Rai 出售 32954 股。

