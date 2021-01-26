投行：iPhone 12 的超級週期宣傳已成為現實

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一 (25 日) 預期蘋果將宣布令人驚豔的 iPhone 發貨量和強勁的中國需求，因此將蘋果目標價提高至每股 175 美元。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週一發布一份致投資者的研究報告寫道， 強勁的財報將證實「iPhone 12 的超級週期宣傳已成為現實。」

華爾街目前預計 2021 年蘋果將銷售 2.2 億部 iPhone，但 Daniel Ives 預測，目前蘋果今年的銷量有望超過 2.4 億部 iPhone，更具體地說，可能會出現令人驚豔的 2.5 億部銷售紀錄，這將輕鬆擊敗 2015 年創下的 2.31 億部的銷量峰值紀錄。

Daniel Ives 預計，iPhone 整體升級需求中約有 20% 來自中國，中國有相當大的實力，料此積極趨勢將持續到 2021 年。

無獨有偶，投行 Cowen 分析師也認為中國是蘋果銷量的亮點地區。最新 CAICT 數據顯示，去年 12 月蘋果於中國銷售 600 萬部 iPhone，市占率約為 20%，這是蘋果多年來的最佳記錄。

Daniel Ives 將蘋果目標價從先前的每股 160 美元上調至每股 175 美元，較上週五收盤價每股 139.07 美元高出 25%，維持蘋果「優於大盤」的股票評級。Wedbush 看多報告提振下，蘋果週一股價上漲逾 2.77% 至每股 142.92 美元，再寫歷史新高。

Daniel Ives 認為，如果蘋果延續目前 iPhone 銷售速度，那麼今年蘋果市值可能超過 3 兆美元。蘋果 (AAPL-US) 預計將於美東時間週三 (27 日) (台北時間週四) 公布最新財報業績。